Do naslova z Milanovo pomladjo

Oči so bile uprte v Olimpijo in Maribor, a minuli konec tedna je glavna vloga v 1. SNL pripadla zmagovalcem nad največjima, Koprčanom in Šiškarjem. Podprvaki v Ljudskem vrtu pri zmagovalcih minule sezone niso dopustili vijoličnega vzleta po prihodu Josipa Iličića. Krivec za to je bil manj slavni Gorenjec od mariborskega, koprski Žan Benedičič, ki je z levo nogo sprožil neubranljiv projektil. Zabil je že na tretji zaporedni tekmi, s čimer so podprvaki postali prvi zasledovalci zeleno-belih in z le še šestimi točkami zaostanka. Tri točke so šle v Koper, igra številk oziroma številke 3 ima v Benedičičevem primeru nenavadno in očitno najpomembnejšo vlogo: letos je igral 333 minut, poleg treh golov je prejel še tri rumene kartone. »Nekaj je v številkah, tretjega oktobra sem imel rojstni dan, marca, 13., je bil rojen sin Brin. V tretji sezoni pri Celju sem bil prvak. S srčno izbranko Leo, Tržičanko, smo trenutno trije. Novembra prihaja če četrti član,« je zaokrožil kombinatoriko številke 3 Kranjčan s Planine. »Kdo ve, morda bom nekoč Primorec. Tukaj, na morju, mi je zelo všeč,« je povedala poletna zamenjava za bojevitega prvoborca v zvezni vrsti Ivana Borno Jelića Balto.

Olimpija je ranljiva

Benedičič je Koprčane vrnil v položaj, ki jim omogoča napad na Olimpijo, s katero se bodo pomerili konec meseca v Stožicah. »Taktično smo bili boljši. Vijoličnim nismo dopustili veliko, kar smo jim, je bila posledica naših napak. Gol? Kar nekaj tako spektakularnih jih je že bilo,« je na hitro opravil z gostovanjem na Štajerskem in se namesto k Olimpiji raje zazrl proti naslednjim tekmecem Goričanom. »Čaka nas najtežja tekma. Takšne so praviloma vse po derbijih. V Mariboru smo se fizično in čustveno izpraznili, morali se bomo osvežiti. Tekma bo povsem drugačna. Ne bo odprta, tekmece bomo morali 'odpreti' z več improvizacije. O Olimpiji ne razmišljam. Da, bila je premočna, toda pokazala je, da je ranljiva,« se 27-letni obrambni zvezni igralec raje oprijema previdne drže, a je hkrati prepričan o šampionski moči Koprčanov. Kaže na zanj odlično sezono, nemara celo najboljšo v 1. SNL, v kateri igra od leta 2018. V Italiji in vmes nekaj mesecev tudi pri Leedsu se je poskušal uveljaviti na članski ravni. V mlajših kategorijah je bil član slovitega Milana, kjer je igral skupaj z Maksom Barišićem. Slovenski dvojec je imel pri rdeče-črnih eno od najpomembnejših vlog.

Radomljani doma še brez zmage Izid zadnje tekme 11. kroga 1. SNL – Kalcer Radomlje: Gorica 1:1 (Madžid Šošič 37; Leon Marinič 24.); vrstni red: Olimpija 30, Koper 24, Celje 22, Maribor in Mura po 17, Domžale 14, Bravo 13, Radomlje 11, Gorica 9, Tabor 8.

»Komaj čakam, da bova z Maksom združila moči na igrišču. Vem, kaj zna in zmore. Tudi zaradi njega sem prepričan, da bo Koper spomladi najnevarnejši in najboljši,« je bil vesel ponovne združitve z nesrečnim prijateljem iz obdobja, ko je v primaveri (v prevodu pomlad oziroma podmladek) kraljeval dvojec B-B.