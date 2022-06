Do lovorike po novem škandalu

Enaindvajseta sezona košarkarske lige ABA ni bila le najdaljša doslej, v anale se je zapisal tudi njen finale, v katerem je Crvena zvezda ugnala Partizan s 3:2 v zmagah. Ironično je bilo, da se je ob stopnjevanju tekmovalne napetosti nenehno manjšalo število gledalcev v beograjski dvorani Aleksandra Nikolića. Vsakič so se lahko sicer zbrali le privrženci »domače« zasedbe, toda zaradi metanja najrazličnejših predmetov so sodniki postopno začeli prazniti dele tribun. Sredi tretje četrtine odločilne bitke pa so zahtevali popolno čistko med gledalci.

V prelomnem petem soočenju je Crvena zvezda zmagala z 80:77 šele polčetrto uro po začetku dvoboja, saj so Slovenec Sašo Pukl, Hrvat Tomislav Hordov in Črnogorec Miloš Koljenšić dvakrat udarili po mizi in za daljši čas prekinili dogajanje na parketu. Partizanu se je ponudila lepa priložnost, saj je v izpraznjeni dvorani vodil še dve minuti pred koncem. Slednjič so odločili boljši živci in bogatejša izbira izkušenih adutov rdeče-belih, med katerimi si je naslov najboljšega košarkarja finalne serije prislužil Ognjen Dobrić, čeprav je na odločilni tekmi dosegel le pet točk.

Po razpletu niso prevladovali pogovori o košarki, temveč o incidentih gledalcev, čeprav imajo takšne zgodbe korenine še iz vroče jugoslovanske lige. Spomnimo se lahko tudi druge sezone regionalne lige (2002/03), ko se je vanj kot prva srbska ekipa vključila Crvena zvezda pod vodstvom trenerja Zmaga Sagadina. V polfinalu zaključnega turnirja v Tivoliju je eden od njenih privržencev vrgel gorečo baklo na klop za rezervne igralce Zadra in dvoboj se je nadaljeval šele po 90-minutni prekinitvi. Po porazu so Beograjčani tarnali: »Organizacija je bila zelo slaba. Če bi bil turnir pri nas, se kaj takega ne bi moglo zgoditi ...«

Zvezda: Partizan 6:6

Tokrat so se strasti še bolj razvnele, saj je bila v igri tudi vstopnica za evroligo, in težko jih bo umiriti. Partizanovci so po porazu zagotovili, da bodo temeljito premislili, ali bodo sploh igrali v končnici srbske lige. Ogorčen je bil tudi njihov strateg Željko Obradović, čeprav je doživel marsikaj že kot igralec Borca iz Čačka in Partizana, nič manj pa kot trener Panathinaikosa in Fenerbahčeja. »To nima nikakršnega smisla in skupne točke s košarko. Kot športnik pa moram čestitati zmagovalcem,« se je pridušal najuspešnejši evropski trener, ki bo zdaj poskušal unovčiti svoj ugled, da bi njegovo moštvo nadomestilo moskovski CSKA med smetano stare celine. Crvena zvezda je v minuli regionalni sezoni dobila prav vse tekme v vlogi gostiteljice, tudi obe v polfinalnem soočenju s Cedevito Olimpijo. S svojim šestim naslovom v zadnjih osmih sezonah se je izenačila po številu lovorik s Partizanom (2008–11, 2013).