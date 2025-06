Nizozemec Dylan Groenewegen je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Sloveniji (VIDEO)

Dirka po Sloveniji, največji in najodmevnejši kolesarski dogodek v Sloveniji, bo letos v novem terminu, med 4. in 8., junijem, v boju za zeleno majico gostil 16 svetovnih kolesarskih ekip in tri slovenske.

Dirka po Sloveniji je postala eden od tradicionalnih in najbolj vidnih športnih dogodkov za promocijo Slovenije kot kolesarske velesile in odlična priložnost za predstavitev Slovenije kot destinacije z edinstveno pokrajino in številnimi možnostmi za vrhunska kolesarska doživetja.

FOTO: Jože Suhadolnik

Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Pirana do Škofljice (170,6 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, v katerem je 31-letni Nizozemec slavil svojo šesto etapno zmago na slovenski pentlji. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt na sedmem mestu.

»Začetek zaključnega 12-km kroga med Škofljico in Igom. Čez približno četrt ure bo konec 1. etape 31. Dirke po Sloveniji. Ubežnika Jaka Marolt - Matic Žumer še nista čisto ujeta.«

Groenewegen se je s šesto etapno zmago na slovenskih pentljah na vsega eno slavje približal rekorderju, domačinu Boštjanu Mervarju. Danes je bil v sprintu v Škofljici Nizozemec najmočnejši, ugnal pa je Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious) in Španca Manuela Penalverja (Polti VisitMalta).

V deseterici sta od Slovencev končala Finkšt (Adria Mobil) kot sedmi in Žak Eržen (Bahrain-Victorious) kot deveti.

Preverjeni recept

Etapa je potekala po preverjenem receptu. V prvem delu se je vzpostavil beg četverice, ki pa jo je glavnina ves čas nadzorovala, sploh po končanem vzpenjanju po 90 km. Bonifikacijske sekunde je zbiral predvsem Švicar Fabio Christen (Q36,5), ki bo zaradi tega drugo etapo začel kot drugi v skupnem seštevku. Švicar je po zadnjem vmesnem cilju obupal, najdlje pa sta v ospredju vztrajala domačina Jaka Marolt (Factor Racing) in Matic Žumer (Adria Mobil).

Glavnina ju je ujela devet kilometrov pred ciljem, nato pa so bile ves čas v ospredju ekipe z najboljšimi sprinterji. Med temi je prednjačila zasedba Jayco AlUle. Pomagal je tudi Mezgec in pripravil teren za sprint svojega prijatelja in moštvenega kolega Groenewegna.

Kolesarska dirka po Sloveniji FOTO: Jože Suhadolnik

Nizozemec je tako prišel do 76. zmage v karieri. Prvo na slovenskih cestah je slavil že leta 2018, nato je bil po enkrat najboljši v letih 2022 in 2024, vmes pa je dobil še dve etapi v 29. izvedbi slovenske pentlje.

V drugi etapi bo nosil zeleno majico vodilnega, v seštevku pa ima sekundo naskoka pred Christenom in štiri pred Bauhausom. Finkšt je deseti z zaostankom desetih sekund.

Etapo je zaznamovalo tudi nekaj padcev. V tistem 65 km pred koncem se je na tleh znašlo nekaj kolesarjev, med njimi sta bila tudi dva člana Jayco AlUle. Mezgec se je izognil težavam, nihče pa za posledicami padca ni odstopil.

V zadnjem delu trase pa se je na tleh znašel tudi mladi Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), a je lahko nadaljeval preizkušnjo.

V četrtek bo na sporedu druga etapa, ki bo malce bolj razgibana kot današnja. Kolesarje bo popeljala od Velenja prek Celjske koče (7,8 km/6,1 %) do Rogaške Slatine (162,7 km). Tam je ponavadi prišlo do sprinta vsaj večje skupine.

Druga od petih etap se bo začela ob 11.07 in končala okoli 15. ure.