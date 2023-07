Dirka po Franciji: na prvi etapi slavila dvojčka Yates, Pogačar zasedel 3. mesto

V Bilbau se je začela 110. Dirka po Franciji. Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi v okolici Bilbaa je po 182 km ugnal svojega brata dvojčka Simona Yatesa (Jayco-AlUla) in slovenskega asa ter moštvenega kolega Tadeja Pogačarja. Štiriindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je tako vzel štiri bonifikacijske sekunde.

Za Adama Yatesa, ki so ga pri UAE Team Emirates pred začetkom Toura označili za kapetana ob Pogačarju, je bila to 22. zmaga v karieri in sploh prva na etapah tritedenskih preizkušenj.

Zanjo je drugouvrščeni z nedavnega kriterija po Dofineji po napadu med spustom s klanca Pike okoli deset kilometrov pred ciljem ugnal brata Simona (Jayco-AlUla).

Proti lanskemu zmagovalcu Pogačar pridobil štiri sekunde

Ta je ciljno črto prečkal štiri sekunde za Adamom. Tretje mesto pa je pripadlo Pogačarju (UAE Team Emirates), ki je zaostal 12 sekund skupaj z nekaterimi drugimi favoriti za generalno razvrstitev. Vseeno je proti lanskemu zmagovalcu, Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma) z Danske, pridobil štiri sekunde.

V nedeljo bo na sporedu še ena razgibana baskovska etapa. Trasa med Vitoria-Gasteizom in San Sebastianom je najdaljša na letošnji francoski pentlji z 208,9 km.

Kolesarji bodo morali premagati 2900 višinskih metrov s petimi kategoriziranimi vzponi, zadnji z bonifikacijskimi sekundami za najboljše tri se bo začel dobrih 24 km pred ciljem. Gre za 8,1 km dolg klanec Jaizkibel, ki je pogosto del klasike San Sebastian.