Direktor NK Maribor po tekmi zlil gnojnico: Pa vendarle nisem nor. Ali pa sem vedeževalec (VIDEO)

Nogometaši Olimpije so po naslovu državnega prvaka osvojili tudi pokalni naslov. V finalu pokala Pivovarne Union so v Celju po podaljšku in dramatičnem razpletu premagali Maribor z 2:1 .

Globoko v sodniškem dodatku pa so Mariborčani prišli do najstrožje kazni po prekršku nad Markom Tolićem, Prav ta je tudi streljal z bele pike in skušal s 'panenko' ukaniti ljubljanskega vratarja, a je ta žogo z lahkoto ujel. Že v sodniškem dodatku podaljška pa je sodnik po pregledu posnetka dosodil prekršek nad Admirjem Bristrićem v kazenskem prostoru Maribora, tako da je po večminutnem čakanju sledila enajstmetrovka, s katero je Timi Max Elšnik odločil zmagovalca.

Marko Šuler, športni direktor Maribora je po tekmi dobesedno bruhal ogenj: »Vidim nekatere stvari, ki jih nisem doživel v karieri. Gledaš Var pet minut, odločiš, da nečesa ni, pa po minuti rečeš, da je. Teh odločitev je toliko v tem času, trpimo pa smo eni. Ne mislim Maribora, ampak slovenski nogomet. Mi od tega živimo. Nekdo pa lahko dela, kar želi brez posledic. Vemo, kakšne kazni bomo dobili, samo kazni so samo z ene strani. To, kar smo gledali danes, je odraz slovenskega nogometa. Mi ga želimo dvigniti, približati Evropi. Nimam se za ne vem kaj, ampak vem, kaj delam. Mečemo se na glavo, da pripeljemo Josipa Iličića, mene je sram, kam sem ga pripeljal, enako velja za Damirja Krznarja, ki sem ga pripeljal iz Dinama, ne od ne vem kje. O čem tu govorimo, je to nogomet? To ni prvič, to se dogaja že dolgo časa, ne samo Mariboru, da ne bo tako izgledalo. Kaj boš rekel po taki tekmi igralcem? Če je to samo meni čudno, lahko grem jutri, ampak mislim, da ni. Samo smo tiho, ampak jaz ne bom. Nekdo mora prevzeti odgovornost, ker to, kam gre slovenski nogomet, to ni pot. To je samo posledica tega, kar gledamo celo sezono. Lahko vam povem za dva tedna, kdo bo sodil tekmo Maribora. To ni slučaj. Pa vendarle nisem nor. Ali pa sem vedeževalec.«