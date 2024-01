Ding se vrača v ring

V soboto se začenja prvi letošnji superturnir v nizozemskem mestecu Wijk aan Zee, ki tradicionalno predstavlja uvod v novo tekmovalno leto na najvišji ravni. Med štirinajsterico nastopajočih s povprečnim ratingom 2712 točk tokrat ne bo rekorderja po številu osvojenih naslovov na omenjenem prizorišču, Norvežana Magnusa Carlsna.

Slednji je osemkrat končal na prvem mestu in je tudi sicer v preteklosti le redko izpustil nastop na prestižnem turnirju. Njegova tokratna odsotnost pa morda predstavlja nadaljevanje postopnega umika s tekmovanj v standardnem šahu in še večji poudarek na hitrejše discipline, v katerih je konec preteklega leta tudi drugič zapored osvojil dvojni naslov svetovnega prvaka.

Zato pa bo svetovna šahovska javnost po dolgem času lahko v akciji ponovno videla aktualnega svetovnega prvaka v standardnem šahu Ding Lirena. Spomnimo, da je Ding aprila lani v dramatičnem dvoboju premagal Rusa Jana Nepomnjaščija, kmalu za tem odigral še turnir v Bukarešti, nato pa se vrnil v domovino in do konca leta ni več nastopal na uradnih tekmovanjih. Razlog za njegov presenetljiv umik naj bi bile zdravstvene težave, ki so bile po njegovih besedah psihične narave, vendar se sedaj počuti dobro in je pripravljen na vrnitev za šahovnice.

V Wijk aan Zeeju se bo znašel v vlogi aktualnega svetovnega prvaka in ratinškega favorita turnirja, a se tudi sam zaveda, da vrnitev po tako dolgi odsotnosti zagotovo ne bo lahka. O tem se je lahko prepričal tudi na krajšem ogrevalnem turnirju v pospešenem ritmu, ki ga je pred odhodom na Nizozemsko odigral v Chengduju. Na njem se je sicer uspel prebiti v polfinale, v katerem ga je nato premagal Wang Hao, v dvoboju za tretje mesto pa po podaljšani igri še Wei Yi.

Šahovnica

BELI NA POTEZI Ding Liren – Bai Jinshi, Chengdu 2023. Katera je najhitrejša pot do zmage za belega? REŠITEV: 1.Dxd5+! Kxd5 2.e7 s promocijo dame v naslednji potezi, zato je črni v tem trenutku priznal poraz.

Kitajska popestritev

Wei Yi bo med nastopajočimi tudi v Wijk aan Zeeju, kjer se bo poleg svetovnega prvaka za najvišja mesta potegovalo še pet od osmih udeležencev letošnjega kandidatskega turnirja, ki bo določil njegovega izzivalca prihodnje leto. Med omenjeno peterico so Nepomnjašči, Alireza Firouzja ter indijska trojica Pragnananda, Vidit in Gukeš. Svoj premierni naslov na domačem prizorišču brani eden od četverice igralcev iz prve deseterice aktualne ratinške lestvice Aniš Giri. Dodatno bo turnir zagotovo popestril tudi nastop aktualne svetovne prvakinje Ju Wenjun, ki ima med nastopajočimi sicer daleč najslabši rating, a s svojim trdnim in tehnično dovršenim slogom igre lahko marsikomu zagreni življenje.