Derbi vroč na ledu in ob njem

Le še gledalci manjkajo, pa bi bilo tako kot nekoč! Takšne misli se nam ob finalu državnega prvenstva v hokeju prepletajo v zadnjih dneh, ko drama na ledu in ob njem dosega vrelišče. O šampionski zvezdici med zmaji in železarji, 29. doslej v Sloveniji, bo odločila drevišnja zadnja tekma ob 20. uri v ljubljanski dvorani Tivoli.



Seveda so v preteklosti rdeči in zeleni dres nosili vidnejši domači reprezentanti kot danes, takrat si še nismo niti upali sanjati, da bomo imeli zvezdnika najvišje ravni v NHL, asa pri največjem klubu evropske hokejske zgodovine v Moskvi, igralce z vodilnimi vlogami v Nemčiji, na Češkem, Slovaškem ... A zato sta nekoč dvorani v Ljubljani in na Jesenicah pokali po šivih.



Zdaj je zlovešči virus preprečil občinstvu prihod na prizorišče in ga v času tekem, tako tudi tega finala, prikoval pred televizijske in računalniške zaslone. Olimpijini hokejisti so s petkovo zmago z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0; Pance, Mušič) preprečili Jeseničanom veliko slavje in odločitev o naslovu prenesli na današnjo zadnjo tekmo dolge klubske sezone, v kateri je zmajem vnovič pripadlo prvo mesto v alpski ligi, železarji pa so osvojili pokal HZS in za uvod blejsko poletno ligo.

V ICEHL kazen za oštevanje sodnikov

Pred finalom je vloga favorita pripadla Ljubljančanom, danes že ni več tako. Obe moštvi sta namreč v seriji nihali, obe krepko bolje igrali na gostovanjih. Olimpijin strateg Raimo Summanen je dvakrat taktično izjemno izpeljal predstavi svojega zdesetkanega moštva na Jesenicah, s tesnim pokrivanjem in čvrsto igro so zmaji razorožili gostitelje, ki so nazadnje sprožili pičlih 12 strelov proti vratom! Glede omenjenega trenerja ostaja nerazumljivo le njegovo pretirano obremenjevanje s sodniki. Če bo v prihodnji sezoni vodil Ljubljančane v ICEHL, takšne besede, kot jih je namenil sodnikoma, ki sta sodila tudi finale te ugledne lige, ne bodo ostale nekaznovane: Rick Scofield, napadalec Salzburga, je za oštevanje sodnikov v enem pogovoru pred televizijskimi kamerami v končnici ICEHL pred dnevi moral plačati 2500 evrov.



Jesenice? Moštvo trenerja Mitje Šivica je najlepši hokej igralo ob koncu januarja, pozneje je večkrat, tudi v tem finalu, opozorilo na talent, dvakrat ugnalo z gladkih 5:2 in 4:0 nove člane ICEHL sredi Tivolija in z vidnimi rezervami zlasti svojega udarnega napada Jezovšek-Sodja-Tomaževič pričakuje današnjo tekmo. S slednjim v središču pozornosti v drugi polovici prejšnjega tedna, ko se je vnela tudi tista vojna med pisarnama obeh klubov, ker je omenjeni napadalec – v prihodnji sezoni tudi med kandidati za Olimpijin dres! – igral. V Tivoliju so zanj zahtevali potrdilo o negativnem izvidu testiranja na koronavirus, obenem pa ga spustili v dvorano.



Pri HZS ni bilo sprenevedanja, vodja tekmovanja Jure Penko se je temeljito lotil pravilnikov in preprečil nove zaplete – ostalo je pri registrirani tekmi št. 3 in spominu na že znane poteze akterjev iz pisarn, ko so ti že v preteklosti poskušali po svoje krojiti potek končnice. Najlepše pa je, ko o tej odloča zgolj ledena ploskev.

