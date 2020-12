Derbi v Stožicah pravi vrhunec kola

Od Nove Gorice do Stožic

Pari 15. kroga, danes: Gorica – Domžale (13.00), Mura – Bravo (15.00), Koper – Aluminij (17.15); četrtek: Tabor – Celje (13.00), Olimpija – Maribor (16.45); vrstni red: Maribor 28, Mura 25, Olimpija 24, Koper 23, Tabor 18, Domžale 16, Celje 16, Bravo 15, Aluminij 13, Gorica 10.

Najboljši nogometni klubi pri nas bodo vstopili v obdobje zadnjih petih letošnjih kol, če NZS ne bo podaljšala tekmovalnega urnika zavoljo ugodnih vremenskih razmer. Na voljo je 15 točk, splača se stisniti in si pripraviti čim boljše izhodišče za pomladanski boj za naslov prvaka. Tega se zavedata tudi Olimpija in Maribor, ki bosta jutri popoldne zaprla 15. kolo 1. SNL.: Domžalčani vedo, da bi se bilo modro v zadnjih petih kolih čim bolj približati 18 novim točkam – če dodamo še zaostalo tekmo z Bravom. Moštvolahko v Novi Gorici prvič v tej sezoni naniza drugo zmago in ob tem dodatno uveljavi svoje mlade ase v napadu:(20),(22) in(19). Gorica? V sezoni, ko je izpadla v 2. SNL, je v prvih 14 kolih osvojila 21 točk, letos v enakem obdobju le 10!Najtesnejši zmagi nad nekdanjimi prvaki iz Nove Gorice in Kopra sta v Fazanerijo vnesli mir pred naslednjimi izzivi.je zgradil čvrsto obrambo (prejema 0,57 gola na tekmo), ki bo trd oreh za Ljubljančane. Tudi gostujoči trenersi je oddahnil po celjskem skalpu, zato napoveduje »metanje na glavo za vsak centimeter igrišča«, morda tudi visok presing in posledično tveganje. Vsekakor se obeta zanimiva tekma, favorit za zmago pa je znan – Mura.Trenerje v Murski Soboti osvežil ekipo, zavestno tvegal neuspeh in Koper je na koncu res ostal praznih rok. Popoldne bo znano, kako je osvežil nosilce igre, kot soin. To je ena od tekem, ki bi jo Koper zlepa ali zgrda moral dobiti, če želi razmišljati o boju za vrh. Kidričani so končali niz sedmih tekem brez zmage in bodo gotovo sproščeni, toda v devetih snidenjih s kanarčki ne poznajo vonja po zmagi (0-5-4).Domači trenerje po zmagi nad Olimpijo nanizal šest tekem brez zmage in hitro je šel v pozabo skalp nekdanjega delodajalca. Tabor kotira v na videz varnem območju, toda ob porazu bi lahko padel najmanj na 7. mesto in pogled čez noč ne bi bil več tako lep. Tudi zato se obeta bojevita tekma, saj niti v Celju ne cvetijo rožice. Državni prvaki domiselno prodajajo virtualne vstopnice za nedeljski derbi z Olimpijo, toda svoj posel morajo opraviti v Sežani.Kaj bo ponudil največji slovenski derbi, ki je pravšnji vrhunec 15. kola – to se sprašujejo v nogometni družini. Kluba sta v preteklih mesecih v različnih obdobjih doživela veliko ostrih kritik od (ne)poklicanih in (ne)poučenih, jutri bosta imela trenerjainpriložnost pokazati, da velja obratno. Škoda, da ne morejo biti navzoči gledalci, termin derbija 16.45 je veliko bolj človeški kot tradicionalno večerno zmrzovanje na stožiškem betonu. Maribor je ujel daleč najboljšo formo med vsemi v ligi: v zadnjih petih kolih je osvojil 15 točk, Olimpija šest manj.