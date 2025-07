Debi za zgodovino: Veronika Erjavec prvič slavila na turnirju velike četverice

Kazalo je že na popoln slovenski dan v Wimbledonu. Ljubljančanki Veronika Erjavec in Kaja Juvan sta v tretjem nizu po odvzemu servisa tekmicama imeli vodstvo s 3:1, toda na koncu je bil izkupiček polovičen. Erjavčeva je presenetljivo premagala 26. igralko sveta Marto Kostjuk in se pri 25 letih veselila prve zmage na turnirjih za grand slam. Juvanova pa je dovolila zasuk romunski veteranki Irini Begu in se po uspešnih kvalifikacijah morala posloviti od svete trave. 171. JE NA LESTVICI WTAVeronika Erjavec, ki je izločila 26. nosilko. Veronika Erjavec je Ukrajinko premagala s 3:6, 6:3, 6:4 in s...