Danska po začetnem šoku med osmerico najboljših

Danska nogometna reprezentanca je prva udeleženka četrtfinala nogometnega evropskega prvenstva (EP). Za uvod izločilnih bojev je bila v osmini finala boljša od Velsa s 4 : 0. Evropski prvaki leta 1992 so tako prvič po letu 2004, takrat še v prejšnjem formatu tekmovanja, napredovali med najboljših osem reprezentanc EP.



Dancem je po dveh porazih na začetku EP in velikem šoku, potem ko je na igrišču med dvobojem proti Finski (0 : 1) srčni zastoj doživel Christian Eriksen, uspel veliki met. Potem ko so kljub zelo dobri predstavi izgubili še v drugem krogu proti Belgiji (1 : 2) in kožo rešili z visoko zmago proti Rusiji (4 : 1), so bili v osmini finala večji del dvoboja prepričljivo boljši tekmec.



Danska se bo v Bakuju 3. julija pomerila proti zmagovalcu obračuna med Nizozemsko in Češko. Drevi bo ob 21. uri še obračun med Italijo in Avstrijo na Wembleyju v Londonu.

