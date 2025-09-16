Danes začetek nove sezone v Uefini ligi prvakov, Real bo znal tudi trpeti

Znova se bo zavrtelo kolesje v najbolj kakovostnem nogometnem tekmovanju, Uefini ligi prvakov. Lani je bilo veliko dvomov o novem sistemu tekmovanja in enotno lestvico s 36 klubi, a so se hitro razblinili, saj smo že od začetka gledali razburljive derbije in nič drugače ne bo v sezoni 2025/26, ki za začetek prinaša »težkokategorne« pare, kot so Real Madrid – Marseille, Juventus – Borussia (danes), Ajax – Inter, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid (jutri) ter Manchester City – Napoli in Newcastle – Barcelona (četrtek).

V prejšnji izvedbi premiernega Uefinega klubskega tekmovanja je bilo na rekordnih 189 tekmah doseženih 618 golov, povprečje 3,27 bo težko, a ne nemogoče prekositi. Tekme si je v živo ogledalo 8,37 milijona ljudi (prej, ko je bilo tekem 125, 6,51 milijona). Naslov najboljšega na stari celini bo branil Paris Saint-Germain, ki je v finalu v Münchnu kar s 5:0 razbil Inter. PSG tudi v tej sezoni sodi v ožji krog favoritov, v katerem so še Liverpool, Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Bayern in svetovni klubski prvak Chelseaja.

618 golov je bilo doseženih v prejšnji sezoni (3,27 na tekmo).

liga prvakov 2025/26 FOTO: Zx

Čeprav je nov sistem pisan na kožo bogatim klubom, pušča odprta vrata tudi »palčkom«. Letos bodo prvič ples med elito okusili Bodø/Glimt, Kairat, Pafos in Union Saint-Gilloise. Kairat, ki je izločil Olimpijo in je nastanjen v Almatiju, je najbolj vzhodno ležeči gostitelj v ligi prvakov. Eden izmed njegovih tekmecev Sporting bo opravil najdaljše potovanje, približno 7200 km iz Lizbone. Bodø/Glimt iz arktičnega kroga pa bo najbolj severno prizorišče, istanbulski Galatasaray bo do severa Norveške po zraku prepotoval 3500 km. Prvič pa v ligi prvakov ne bo ukrajinskega kluba.

Današnji večer prinaša dva dvoboja nekdanjih evropskih prvakov. Juventus, ki je bil najboljši v letih 1985 in 1996, bo želel nadgraditi odličen štart v sezono s trenerjem Igorjem Tudorjem. Dobil je vse tri tekme v serie A, v soboto tudi derby d'Italia proti Interju, bilo je 4:3, potem ko je v sodnikovem dodatku zadel 19-letni črnogorski up Vasilije Adžić. Tudi Borussia, prvak iz leta 1997, ko je v finalu ugnala prav Juventus, se ne more pritoževati nad formo, v bundesligi ima sedem točk s treh tekem in zaostaja samo za rušilnim Bayernom.

Pri Juventusu je zablestel mladi Vasilije Adžić. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Časi, ko je Marseille blestel v Evropi, so že davno mimo, prvak je bil leta 1993, toda počasi se vrača vsaj v francoski vrh, v prejšnji sezoni je zasedel drugo mesto za PSG. Toda proti Real Madridu bo imel le malo možnosti za presenečenje. Rekordni 15-kratni evropski prvaki po sezoni, v kateri kljub prihodu Kyliana Mbappeja niso osvojili ničesar, verjamejo, da imajo zdaj trenerja in moštvo za ponovno osvojitev prestola. Madrid je to poletje osvežil ekipo z več novimi okrepitvami v vrednosti okoli 170 milijonov evrov in najel nekdanjega vezista Xabija Alonsa, ki je nasledil izkušenega Carla Ancelottija.

Edini slovenski lovec na finale, ki bo 30. maja prihodnje leto v Budimpešti, bo Jan Oblak, čigar Atletico bo najprej gostoval pri Liverpoolu.

V ospredju kolektiv

Alonso, lani nemški prvak z Bayerjem, je šele na začetku svoje trenerske kariere. Španec, ki je kot vezist igral za Liverpool in Real Madrid, je z obema kluboma kot igralec osvojil ligo prvakov. Prihodi Deana Huijsena, Trenta Alexandra-Arnolda in Alvara Carrerasa so okrepili madridsko obrambo, mladi argentinski up Franco Mastantuono dodaja zvijačnost v napadu.

Luis Enrique in Ousmane Dembele sta se veselila naslova. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Italijan je stavil na poker asov Kylian Mbappe-Vinicius Junior-Rodrygo-Jude Bellingham, a je bila madridska obramba preveč ranljiva. Ancelotti ni našel pravega ravnotežja, Alonso bi znal biti v tem boljši. Real je bil v soboto pri Real Sociedadu eno uro z igralcem manj, a trpel in izvlekel zmago z 2:1 ter ohranil stoodstotni izkupiček na začetku sezone. »Ocena po tako dolgem igranju z igralcem manj je, da smo imeli nekaj dobrih faz, faz, v katerih smo znali stisniti zobe,« je dejal Alonso, zadovoljen s kolektivnim pristopom: »Igralci so se izjemno potrudili in stisnili zobe v korist ekipe. Takšen duh bo naš zaščitni znak.«