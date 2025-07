Danes spektakularni polfinale Đoković vs. Sinner: Wimbledon Srbu zelo naklonjen

Pisani teniški svet zlepa ne more pozabiti zadnjega odprtega prvenstva Francije s spektakularnim finalom med Carlosom Alcarazom in Jannikom Sinnerjem. Španec se je veselil zmage in tako le nadaljeval izjemno pariško teniško zgodbo igralcev iz svoje dežele, zlasti Rafaela Nadala, Sinner, Italijan iz nemškega govornega prostora tik ob meji z Avstrijo, pa je ostal št. 1 na svetovni lestvici. In danes je pred slednjim nova izjemna zgodba – polfinale proti Novaku Đokoviću, igralcu z največ osvojenimi turnirji (24) za grand slam. Alcarazov polfinalni boj proti Taylorju Fritzu je tako kar v senci pričakovanj ene od klasik zadnjega časa Sinner vs. Đoković ...

3,5 milijona evrov bo prejel zmagovalec Wimbledona v moški in ženski konkurenci.

Srbski zvezdnik skupaj z Rogerjem Federerjem in omenjenim Nadalom pripada nepozabni trojici teniških vladarjev, ki so to športno panogo močno približali tudi tistim, ki je pred tem kaj prida niso spremljali. In seveda jih ni bilo malo, ki so ob upokojitvi Švicarja, nato pa še Španca napovedovali, da tenisa v takšnih meri kot dotlej ne bo več na vsakdanjem jedilniku športnih navdušencev.

Toda nato sta udarila mladca – tako Sinner kot Alcaraz sta v najstniški dobi navduševala tik ob slovenski meji na turnirju v Umagu (letošnji bo od 18. do 26. julija), že takrat je bilo na dlani, da je pred njima velika teniška zgodba in zdaj to tudi uresničujeta. Južni Tirolec se je veselil lovorike na prvem turnirju sezone za grand slam v Melbournu, Andaluzijec je bil najboljši na naslednjem v Parizu, zdaj sta oba v igri za novo zmagoslavje.

Jannik Sinner je vodilni na svetovni teniški lestvici. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Kje je Jannikovo dekle?

Glede na ves tekmečev teniški ugled in še vedno izjemno pripravljenost, prepleteno z neprecenljivimi izkušnjami, je danes v Wimbledonu zahtevnejša naloga pred Sinnerjem. Proti Đokoviću ga predvidoma čaka peklensko zahtevna naloga, res pa je obenem, da sam navzlic opaznim težavam s komolcem (»Zelo veliko pozornosti med dvema tekmama namenjam hlajenju poškodovanega dela z ledom ...«) ohranja visoko raven tekmovalne pripravljenosti. Ne nazadnje se je na četrtem turnirju za grand slam zapored uvrstil v polfinale, kar je pri njegovih 23 letih vredno vsega spoštovanja. Sploh ob pogledu v preteklost, da se je pri tej starosti to nazadnje posrečilo Nadalu, leta 2009 ...

Sinner v naši zahodni soseščini ohranja priljubljenost, po svetu je precej navijačev izgubil zaradi lanske dopinške afere, iz katere se je nepričakovano lahko izvlekel: moral je prisilno počivati letos pomladi po prihodu iz Avstralije, zaradi tega pa svojega 1. mesta na lestvici ATP ni izgubil. Južna Tirolska, sicer bolj kot po tenisu prepoznavna po športnih panogah na snegu in ledu zanj vneto stiska pesti ter spremlja njegov utrip tako na igrišču kot ob njem. Odkar se je pred dvema letoma razšel z italijansko manekenko Mario Braccini, je v njegovo srce vstopila ruska teniška igrala Ana Kalinska. Zdaj je uradno samski, opravljivi del vsevedov pa zna povedati, da 24-letna Laila Hasanović, manekenka iz Kobenhavna s koreninami iz BiH, nikakor ni naključno med wimbledonskim občinstvom, ko igra Sinner ...

6 zaporednih nastopov v finalu je na wimbledonski travi zbral Novak Đoković.

Đokovićeva zasebna zgodba je že dolgo precej bolj razkrita. »Že dvajset let na robu takole spremljam tega izjemnega človeka,« je zapisala instagramu Jelena, soproga vodilnega zvezdnika srbske športne scene. Ta je vnovič preskočil vse dosedanje ovire, se uvrstil v polfinale in če bo zdaj ugnal še Sinnerja, bo že sedmič zapored (!) wimbledonski finalist.

Zadnja dva sklepna dvoboja je proti Alcarazu izgubil, pred tem je bil štirikrat po vrsti zmagovalec. Sicer je doslej zbral na tem kultnem prizorišču 7 lovorik, na večni lestvici jih ima več led Federer (8), toliko kot 37-letni Srb jih je osvojil tudi nekdanji ameriški as Pete Sampras.

Đoković se sicer počuti v Londonu prav domače, hčerka Tara denimo uživa v družbi vodilne svetovne teniške igralke Arine Sabalenka, ene od boljših Novakovih prijateljic na športni sceni, sin Stefan skače od veselja, ko oče izpelje eno od mojstrskih potez na travnatem igrišču. Tudi danes bo najbrž podobno, začetek bo predvidoma po 18. uri, občinstva pa mu bo očitno podarilo več naklonjenosti kot Sinnerju, Vsaj sodeč po zapisu v včerajšnjem Daily Mailu, kjer so poudarili, da bo vsak, ki ima rad šport brez dopinga, Đokoviću precej bolj privoščil zmago kot pa Sinnerju ...