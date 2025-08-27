Danes se začenja 42. evropsko prvenstvo v košarki: Cilj napad iz ozadja

Eurobasket 2025, prvo veliko tekmovanje v Evropi ob koncu poletnih počitnic, bodo gostile štiri države, ki nimajo prav veliko skupnega: Latvija, Finska, Poljska in Ciper. Začenja se danes, ko se bodo predstavile tudi Srbija, Nemčija in Latvija, že ob 12.30 po našem času pa bosta evropsko prvenstvo v Tampereju odprli Litva in Velika Britanija. Slovenija, ki bo med gostiteljicami čez štiri leta, začenja jutri v Katovicah proti Poljski. Ne sodi v ožji krog favoritov, a z Luko Dončićem računa na presenečenje.

»Gremo tekmo po tekmo, naš cilj je napad iz ozadja,« je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom na Poljsko skromno razmišljal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki ne more računati na Vlatka Čančarja, Josha Neba in Jako Blažiča. »Morali se bomo znajti z igralci, ki jih imamo,« je dodal.

Ker gredo korak za korakom, jih zanima le dober start. Poljska, ki je Slovence šokirala v četrtfinalu prejšnjega eurobasketa, je pravšnja tekmica za dvig samozavesti. Prvi cilj je torej utišati dvorano Spodek, kar bi bila odskočna deska za boj za vrh v skupini D. »Opravili smo celovito analizo. Poljaki igrajo kolektivno košarko, izstopa naturalizirani Jordan Loyd. Pomembno bo, s kakšno energijo bomo odprli prvenstvo,« je razmišljal Sekulić.

42. EP gostijo Latvija, Finska, Poljska in Ciper.

Stavnice dajejo precejšnjo prednost naši izbrani vrsti, na slovenski je kvota na zmago 1,4 in hendikep 5,5 točke. »Prva tekma je vedno posebna, ena težjih. Dvorana bo polna in glasna, zato moramo držati skupaj,« opozarja selektor, ki upa, da se bosta čim bolje ujela Dončić in povratnik v reprezentanco Alen Omić.

Slovenija v skupini D kotira na drugem mestu, kvota, da bo osvojila prvo mesto, je 3,5, pred njo je olimpijska podprvakinja Francija (1,36), sledijo Poljska (21), Izrael (26), Belgija (120), avtsajder je Islandija (250). »Skupina je zanimiva, čakajo nas močne ekipe, čeprav z izjemo Francije ne sodijo v evropski vrh,« tekmece spoštuje Sekulić.

Srbi z Jokićem favoriti

Slovenske delnice res niso v bikovskem trendu, stavnice jo uvrščajo na deveto ali deseto mesto med vsemi (kvota 20,2). Za očitne favorite veljajo Srbi, bronasti z OI v Parizu 2024, katerih kvota je pri slovenski stavni hiši 2,15. Sledijo svetovni prvaki Nemci (6,15), Francozi (7,2), Grki (10,5), branilci lovorike Španci (14,2). Pred Slovenci, evropskimi prvaki iz leta 2017, so še Latvijci, Litovci in Turki.

Zanimivo bo videti, kdo bo najboljši igralec turnirja. Na stavnicah izstopa Nikola Jokić (kvota 2,5), daleč za njim je Nemec Dennis Schröder (Sacramento), MVP predlanskega svetovnega prvenstva. Verjetni kandidati so še Schröderjev rojak Franz Wagner (Orlando), Srb Bogdan Bogdanović (LA Clippers), Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Dončić (kvota 15).

Eurobasket 2025

Je pa slovenski zvezdnik LA Lakers številka 1 pri favoritih za najboljšega strelca, da bo prav on dosegel največ točk na 42. eurobasketu, je kvota 3,2, za njim so Antetokounmpo (3,5), Finec Lauri Markkanen (Utah, 5), Jokić (6), Wagner (10) in Schröder (15).