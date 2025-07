Danes in jutri po dve tekmi, v ponedeljek zadnja: zeleno-beli upajo, da bodo Kidričani mevže

V uvodnem delu slovenskega nogometnega prvenstva 2025/26 se ponuja priložnost za presenečenja klubom zunaj kroga evropske četverice. »Evropejci« so z igranjem na dveh frontah ranljivi, zato bo današnje gostovanje Olimpije v 2. krogu 1. SNL v Kidričevem zelo vznemirljivo. Prva tekma bo popoldan v Stožicah, kjer bodo znova igrali Sobočani. Celjani bodo jutri gostili Radomljane, Mariborčani pa bodo gostje v Domžalah. Nokavtirani Koprčani bodo imeli do ponedeljka čas, da si kolikor toliko opomorejo za Ajdovce.

9 proti 1 je bil izid ob zadnjem gostovanju Radomelj v Celju.

Ljubljana: Bravo – Mura (sodnik Mateo Tozan): Šiškarji bodo za dve sezoni Bežigrajčani in gostitelji v Stožicah. S tem nimajo težav, minili so časi lokalnega prestiža znotraj ljubljanskega obroča, ko je bilo pomembno, iz katerega konca Ljubljane prihajaš. Črno-beli bodo že drugič v tednu dni gostovali v Stožicah in vnovič ne bodo imeli veliko možnosti. Za domačega trenerja Aleša Arnola bo največji izziv, da razvije igro, v kateri ne bodo odvisni od rojenega strelca Mateja Poplatnika.

Kidričevo: Aluminij – Olimpija (Aleksandar Matković): Na prizorišču mnogih Olimpijinih spodrsljajev bo znova pestro. Kidričani so v dvobojih z zeleno-belimi tradicionalno »bipolarni«: ali so peklenščki ali pa mevže. V kakšni podobi bodo poskušali presenetiti tokrat, bo odvisno od Ljubljančanov. Jih je divjih evropskih 30 minut le uglasilo in vrnilo v red – s trenerjem Jorgejem Simãom vred? Tega ne ve nihče, najbližje je še ena tekma za kravžljanje živcev ljubljanskih navijačev.

Josip Iličić (levo) je v Stavangerju zdržal le 27 minut. FOTO: Aleksander Golob

Vse je po starem, le nove igralce moraše ukrotiti in uglasiti. Med njim je poseben izziv. Brezglavi sprinter, ki z letanjem gor in dol dela nered tekmecem in svojim. V Mariboru je Španec takoj uvidel njegovih aktivnih, a neuporabnih 45 minut, proti AEK je zamudil z menjavo. Kazen je bila kruta, bil je krivec za strogo sodniško odločitev za enajstmetrovko. Šturm je prototip neizbrušenega nadarjenega nogometaša. V najobčutljivejšem obdobju za razvoj je bil v napačnih trenerskih rokah. Zdaj je v pravih, a morda prepozno. Radomlje? Na zadnjem gostovanju v Celju so bili »kanta za nabijanje«, Celjani so jim zabili devet golov.

Prva liga Telemach Primorje 1 1 0 0 3:2 3 Aluminij 1 1 0 0 2:1 3 Celje 1 1 0 0 2:1 3 Olimpija 1 1 0 0 1:0 3 Koper 1 1 0 0 2:1 3 Domžale 1 0 0 1 2:3 0 Bravo 1 0 0 1 1:2 0 Radomlje 1 0 0 1 1:2 0 Maribor 1 0 0 1 1:2 0 Mura 1 0 0 1 0:1 0

Domžale: Domžale – Maribor (Alen Bubek): Domžalčani niso več tema, Mariborčani iz tekme v tekmo bolj. Dva zaporedna poraza nista to, kar je želel ali pričakoval trenerski učenec Tugberk Tanrivermiš. Tudi njegova učna doba bi se lahko končala tako, kot se je od njegovega predhodnika Boštjana Cesarja. Ima le to srečo, da ga je izbral plačnik vijoličnega ustroja, zaradi česar bo imel veliko več kredita. Je pa še en v nizu takšnih, ki ni ustvarjalec igre. Prav neizzivanje sreče (beri: igrivosti in kombinatorike) bi lahko vijolične ustavljalo v razvoju. Seveda čez noč in brez tveganja ne gre, kar pomeni, da Maribor ne bo všečen. Odvisen pa bo od dnevne forme največjih zvezdnikov. Saj se že vsi ponavljamo, to sta El Arbi Soudani, Benjamin Tetteh, malo manj pa muhe enodnevnice Orphé Mbina, brata Jan in Žiga Repas, Sheyi Ojo Delkulo ... Prvih 180 minut ni razkrilo presežkov. Dobra vest za vse, tribuna bo znova odprla varat za navijače.

Koper: Koper – Primorje (Damjan Novarlić): Res boli in ni prijetno, a se zgodijo tudi tekme, kakršna je bila v Stavangerju. Če je vse pod nadzorom, bo hitro pozabljena in koristna za vse, ki poskušajo ustvariti moštvo za lovorike. Toda v Kopru so čustva in ocene o dejanskih sposobnostih pogosto iracionalna. Tudi zato je nokavt, ki jim ga je zadal Viking, dobrodošel, če je že moral priti. Težava za trenerja Slavišo Stojanovića (mimogrede: izgubil je šele drugo tekmo od osemnajstih) je ta, da so Ajdovci ohranili najboljše značilnosti iz prejšnje sezone. Zato bodo vse prej kot lahek plen. Če ne bo obratno! Josip Iličić je (že) na bolniški.