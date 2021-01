Danci ostali na rokometnem prestolu

Danska moška rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Egiptu, potem ko je na današnji finalni tekmi v Kairu premagala Švedsko s 26:24 (13:13).Skandinavski finalni obračun v Kairu se je končal po okusu danskih rokometašev. Varovanci Nikolaja Jacobsena so se drugič v zgodovini veselili naslova svetovnih prvakov in ubranili prvo mesto, ki so ga pred dvema letoma osvojili na zaključnem turnirju v Nemčiji in na domačih tleh.Po letošnjem zmagoslavju so na večni lestvici ujeli Nemce, Ruse in Špance, ki so prav tako po dvakrat stopili na rokometni Everest. Na prvem mestu so Francozi s šestimi končnimi zmagami, po štirikrat so na minulih turnirjih slavili Švedi in Romuni.Španija je na današnji tekmi za tretje mesto premagala Francijo s 35:29 (16:13).