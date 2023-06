Danci brez mirnega spanca: bodo zaradi Slovenije spali še slabše?

Spoznanje, da nogomet ponuja zvrhan koš različnih čustev, bodisi v zmagi bodisi porazu, ni tuje niti tistim, ki bolj površno spremljajo vrhunski šport. Čustva naj bi udarila na plano zlasti v Sredozemlju ali Južni Ameriki, kjer značaj posameznih ljudstev spremlja tudi močan odmerek temperamenta. Toda tudi na hladnejšem severu v skokih med evforijo in hudim razočaranjem, ko gre za dosežke nogometne reprezentance, ni kaj prida drugače. Pri tem tudi Danci, katerih nogometaših bodo drevi v Stožicah tekmeci naših fantov, ne predstavljajo izjeme.

Ni še daleč evforija, ko se je ta skandinavska reprezentanca uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Pred tremi leti je v London na tekmo potovalo deset tisoče Dancev, ni manjkalo veliko, pa bi se razveselili finalnega nastopa. Tako pa jim je to preprečil z golom v podaljšku vodilni angleški zvezdnik Harry Kane. Vseeno so doma nato pričakali danske nogometaše kot junake, jih po zelo prepričljivih kvalifikacijah vzneseno pospremili na lanski mundial v Katar, tam pa je nato sledil polom s slovesom od tekmovanja že v uvodnem delu in takrat porazu tudi z Avstralijo.

Zdravstvene skrbi

Tudi v zdajšnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo severnjakom ne gre vse po načrtih. Moštvo, ki je udarni kandidat za 1. mesto v skupini, je po vodstvu z 2:0 na koncu ostalo praznih rok v Kazahstanu – 2:3! Nazadnje pa je pred dnevi v Københavnu pred glasnimi domačimi navijači na znamenitem stadionu Parken trepetalo do zadnjega za zmago z 1:0 proti Severni Irski. »Rešil nas je VAR, ki je zaznal prepovedan položaj pri tekmečevem golu,« so razmišljali številni med 35.000 obiskovalci.

Zaskrbljenost med Danci ni navzoča zgolj zaradi igre, temveč tudi zdravstvenega biltena. Tako se je prav na petkovi tekmi poškodoval Joakim Mæhle in ga tako ne bo na ljubljanskem stadionu, že nekaj časa lažja poškodba muči Yussufa Poulsena, bolečine v stegenski mišici Alexandra Baha, reprezentančnega aduta, pa prav tako ne dovoljujejo mirnega spanca danskemu selektorju Kasperju Hjulmandu.