Dan D za naše: do olimpijske vstopnice jih loči še ena zmaga

Slovensko košarkarsko reprezentanco le še ena zmaga loči od premiernega nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu. Litva je pričakovani tekmec v finalu in brez dvoma najtežji doslej na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu.Slovenija zna čelu se je sprehodila do finala. V uvodnem krogu je premagala Angolo s 50 točkami razlike, nato Poljsko s 35 in v polfinalu Venezuelo z 98 : 70. Litva je bila za uvod boljša od Venezuele s 76 : 65, nato je ugnala Južno Korejo s plus 29 in v polfinalu Poljsko 88 : 69.Osrednji vlogi pri Litvi imata zvezdnika iz lige NBA,iz moštva Memphis Grizzlies, ki ima na prvih treh tekmah povprečje 16,7 točke in 10,7 skoka, teriz ekipe Indiane Pacers s povprečjem 12,7 točke in 8,7 skoka.Slovenija se tretjič poteguje za nastop na olimpijskih igrah. Za las je zgrešila uvrstitev leta 1992 v Barcelono, precej več pa ji je zmanjkalo 2004 v Atenah.Na drugi strani je Litva redna udeleženka olimpijskih iger. Ima že tri bronaste medalje iz Barcelone 1992, Atlante 1996 in Sydneyja 2000. Od 1992 ni manjkala na nobenih igrah, najslabšo uvrstitev pa je zabeležila v Londonu 2012, ko je bila osma.Tekma v Kaunasu se bo začela ob 18.30, televizijski prenos bo na Kanalu A, približno 500 izbrancev iz Slovenija pa si bo tekmo ogledalo v dvorani Žalgiris v Kaunasu, kjer bo prostora za približno 10.000 gledalcev.Danes oziroma v ponedeljek zjutraj bo znanih vseh 12 udeležencev olimpijskega košarkarskega turnirja. Zmagovalec Kaunasa bo v Tokiu igral v skupini s Španijo, z Argentino in Japonsko. Franciji, ZDA, Nigeriji, Iranu in Avstraliji pa se bodo pridružili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Splitu, Beogradu in Kanadi.