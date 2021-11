Dalmatinci le predjed za Ulm

Cedeviti Olimpiji ni zdrsnilo na bananinem olupku iz Splita, ki je bil v dvorani Stožice zgolj sparing partner razigranega košarkarskega orkestra Jurice Golemca. Že uvodne minute so nakazale, da bo Split zgolj s kakšnim čudežem lahko držal korak. Legendarni klub, ki je v zadnjih tednih utrpel tudi boleč poraz s Cedevito Junior v domačem prvenstvu, je manj kot 24 ur po gostovanju pri dalmatinskem rivalu Šibeniku zdržal le do osme minute (13:10), še to z nekaj norimi koši, enega je prispeval stari znanec ljubljanskega občinstva Roko Leni Ukić.

Nato je sledil niz 9:0, po katerem se gostje niso več pobrali. Golemac je že v prvi četrtini opravil veliko število menjav in bil lahko do konca dvoboja zelo zadovoljen, saj ritem kljub očitni razliki v kakovosti in ne nazadnje tudi spočitosti ni upadel. Marcus Keene in Jacob Pullen sta razigravala moštvo, Jackie Carmichael je dvorano nekajkrat dvignil na noge z atraktivnimi zabijanji, v obrambi in v napadu pa se je izkazal Edo Murić, ki je bil na koncu s 16 točkami prvi strelec tekme (met 7:9), dodal je še 8 skokov. Razlika je do polčasa narasla tudi do 20 točk, ogromna prevlada v skoku pa je bila očitna tudi ob končnem pogledu na statistiko (44:25).

»Čestitke fantom za zmago, Split realno z včerajšnjo večerno tekmo in z dvema poškodovanima visokima igralcema ni mogel parirati. Razdelili smo minutažo in na koncu zasluženo zmagali, nihče se ni poškodoval, kar je tudi najbolj pomembno,« je tekmo ocenil Golemac, ki je spet opozoril, da njegovo moštvo še zdaleč ni dokončan izdelek. Po četrti zmagi v regionalnem tekmovanju bodo Ljubljančani vendarle lahko povezali nekaj kakovostnih treningov pred sredinim spopadom z Ulmom v evropskem pokalu.

Prava pot je le trdo delo

»Manjka nam še veliko. Veliko delamo in se veliko pogovarjamo, pomagamo si tudi z videoanalizo. Zdaj bomo imeli tri dni treningov doma, da se bomo lahko še bolje spoznali. Štirje vedo, kaj delamo, eden pa ne. To se dogaja in že smo rekli, da nam bo do novega leta oziroma februarja zelo težko,« je še povedal Golemac in dodal: »Za kakšen večji rezultat mora vseh 12 igralcev dihati kot eno. Ta skupina fantov dela odlično, se vrže za vsako žogo in nikoli ne odneha.«

Priložnost so dobili vsi košarkarji, kar 11 se jih je vpisalo med strelce. Murićevemu ritmu je najbolj sledil Jaka Blažič (14), sledil je prvi strelec prvega polčasa Pullen s 13 točkami, medtem ko je Luka Rupnik zbral kar 11 podaj ter šest ukradenih žog v slabih 16 minutah. Golemac se je ozrl tudi na sredin poraz v Bursi, kjer je čvrstejši pristop tekmeca in temu primeren sodniški kriterij prinesel zmago domačinom. Tudi v tem pogledu si ljubljanski strateg želi izboljšav. »Dobro smo igrali do nekega trenutka, ko so nam prišli v meso in nas vrgli na 12 ali 13 metrov v napadu, kar se je nato odrazilo tudi v obrambi. Samo s trdim delom bomo postali veliko bolj fizični in tudi pametni,« je napovedal Golemac.