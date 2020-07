Dallas stavi na Batmana in Robina

Ljubljana • Še štirje tedni so preostali do nadaljevanja lige NBA v Orlandu, kjer si bo 22 moštev v osmih krogih poskusilo priigrati čim boljše izhodišče pred začetkom končnice. Že uvodni dan bo ponudil košarkarski posladek med vodilnima zasedbama zahodne konference in ogorčenima mestnima tekmecema, LA Lakers in LA Clippers, 24 ur pozneje pa bo na sceno stopil Dallas z Luko Dončićem na čelu. Njegova uvodna ovira bo Houston, ki je na zahodni razpredelnici na šestem mestu, torej tik pred Teksašani. Za igralce Dallasa bi bil pobeg s sedme stopničke več kot dobrodošel, saj bi se z njim ognili izločilnemu dvoboju z drugim konferenčnim nosilcem, bodisi z LA Clippers bodisi z Denverjem. Zaradi majhnih razlik med zahodnimi moštvi pa se lahko v Disneyjevem kompleksu na Floridi zgodi marsikaj: za Dončića & Co., ki so doslej zbrali 40 zmag in 27 porazov, so nedosegljivi le LA Lakers (49:14), vse druge lahko teoretično še prehitijo. Nekoliko težje LA Clippers (44:20) in Denver (43:22), precej lažje Utah (41:23), Oklahoma City in Houston (oba po 40:24). Marsikaj bo seveda odvisno od tega, kako uspešno bodo moštva pognala svoje motorje po štirih mesecih in pol prisilnega premora in v kakšnih zasedbah se bodo odpravila na Florido zaradi poškodb ali okužb pomembnih igralcev; na začetku klubskih priprav jih je bilo na obveznem testiranju pozitivnih 16. Nekateri košarkarji pa se bodo tako kot nekdanji Olimpijin adut Davis Bertans zaradi še vedno grozečega koronavirusa preprosto odločili za prostovoljni konec sezone, četudi jih bo odločitev močno udarila po žepu. Komaj čaka na Dallas V takšnih negotovih razmerah nekateri vidijo priložnost za Dallas. Med njimi je Avery Johnson, dolgoletni organizator igre San Antonia in z njim prvak leta 1999, nato v sezoni 2002/03 član Dallasa, v letih 2005–08 pa tudi njegov prvi trener. Od leta 2015 je strateg univerze Alabama, a redno spremlja dogajanje v ligi NBA. »Komaj čakam, da bom znova videl pri delu košarkarje Dallasa. Morda bo moja izjava zvenela pristransko, vendar menim, da bi se lahko z dobrimi predstavami v dvobojih do štirih zmag nekako vtihotapili celo do velikega finala prvenstva. Mladi so in v Orlando bodo pripotovali polni moči, še posebno Luka Dončić. Fant bo poleg LeBrona Jamesa edini, za katerega lahko rečemo, da je trojni dvojček na dveh nogah. Res je, da nima toliko izkušenj in treh šampionskih prstanov kot kralj James, vendar je 14 let mlajši in toliko bolj motiviran, saj se mu tako kot drugemu zvezdniku moštva Kristapsu Porzingisu obeta prvi nastop v končnici lige NBA,« meni zdaj 55-letni in komaj 178 cm visoki Johnson, čigar dres s številko 6 je San Antonio upokojil, leta 2006 pa je bil izbran tudi za najboljšega trenerja v ligi NBA.

»Dončić in Porzingis sta kot Batman in Robin. Skupaj dosegata 47,9 točke, 18,8 skoka in 10,4 asistence na tekmo ter sta ena najboljših navez v današnji košarki,« je prepričan Avery Johnson.