Dallas podaljšal upanje, vsi govorijo o Dončićev metu

Košarkarji Dallasa so davi v severnoameriški ligi NBA premagali Sacramento s 123:119 in dve tekmi pred koncem rednega dela podaljšali upanje za nastopanje v play innu in s tem v končnici. Luka Dončić je za zmagovalce dosegel dvojni dvojček - 29 točk in 10 skokov. Ključna igralca tekme sta bila Kyrie Irving in Christian Wood. Prvi je dosegel 31 točk, drugi pa 14, a samo v zadnjem delu sta se izkazala s 14 oz. 12 točkami, Irving je v drugem delu dosegel skupaj kar 25 košev. Tim Hardaway jr. je k zmagi dodal 24 točk.

Z drugo zmago na zadnjih devetih tekmah se je Dallas izenačil z Oklahomo na 10. mestu zahoda, ki kot zadnje še vodi v boj za končnico. A prednost iz medsebojnih tekem je na strani Oklahome. Do konca rednega dela Dallas čakata še tekmi s Chicagom in San Antoniom. Oklahoma bo igrala z Memphisom in Utahom.

Dragić spet ni igral

Milwaukee je brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona, ki se je poškodoval po osmih minutah in pol, ugnal Chicago s 105:92 in tudi teoretično potrdil prvo mesto na vzhodu. Goran Dragić tokrat ni dobil priložnosti za igro.

Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa so že prvouvrščena ekipa zahoda. Za to je zaslužen New Orleans, ki je ugnal Memphis s 138:131. Denver je prvo mesto v rednem delu osvojil sploh prvič v zgodovini kluba.