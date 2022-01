Dallas nanizal šest zaporednih zmag, Dončiću novi rekord

Luka Dončić je ob zmagi Dallasa proti Chicagu s 113 : 99 dosegel tretji trojni dvojček v sezoni. To je bila šesta zaporedna zmaga Dallasa, ki je s tem prekinil niz devetih zaporednih zmag Chicaga.

Dončić je dvoboj sklenil z 22 točkami, ob tem je dodal še po 14 skokov in podaj. To je bil skupno 39. trojni dvojček v karieri, s čimer je po podatkih ESPN postal rekorder po številu trojnih dvojčkov pred dopolnjenim 23 .letom starosti. Prehitel je Oscarja Robertsona, ki mu je to uspelo 38-krat. »Občutek je izjemen. Celotna ekipa igra povezano, odlični smo v obrambi, saj fantje veliko žrtvujejo za ta del igre. In kar je najpomembnejše, zelo se zabavamo. Spoznali smo, da lahko premagujemo dobre ekipe, to nam je uspelo proti Golden Statu in Chicagu. Kosamo se lahko z vsakim moštvom,« je po tekmi dejal Dončić.

Met Dončića je bil sicer slab (8/23, od tega 2/6 za tri), z njim na parketu pa je bil Dallas boljši za 26 točk. Ob odsotnosti Kristapsa Porzingisa so se izkazali Maxi Kleber in Josh Green s po 18 točkami, in Jalen Brunson s 17. Pri Chicagu sta po 20 točk dosegla DeMar DeRozan in Zach Lavine. Dallas je prvič, odkar Dončić igra v NBA, nanizal šest zaporednih zmag. Nazadnje mu je to uspelo v sezoni 2015/16. Z 22 zmagami in 18 porazi je trenutno na petem mestu zahodne konference.

Vrnitev Thompsona

Do druge zaporedne zmage so prišli košarkarji Denverja, za katere sicer igra Vlatko Čančar, a bo zaradi operacije stopala odsoten najmanj tri mesece. Na krilih Nikole Jokića, ki je 22 točkam dodal 18 skokov in 6 podaj, so premagali Oklahoma City z 99 : 95.

Veliko pozornosti je požela vrnitev Klaya Thompsona po več kot dveh letih odsotnosti zaradi poškodb. Ob zmagi Golden Stata proti Clevelandu s 96 : 82 je Thompson v slabih 20 minutah dosegel 17 točk (7/18 iz igre, 3/8 za tri). Stephen Curry je za najboljše moštvo zahoda dosegel 28 točk. Thompson je nazadnje igral 13. junija 2019 v finalu lige NBA proti Torontu.