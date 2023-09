Čudež v Mostarju, Zrinjski zmagal po zaostanku z 0 proti 3

Bosanski nogometni klub Zrinjski je v prvem krogu konferenčne lige doma premagal Alkmaar s 4:3 in tako osvojil tri točke na svoji prvi tekmi v zgodovini konferenčne lige. Alkmaar je ob polčasu vodil z 0:3, nato pa je prvak BiH spreobrnil izid.

V prvem polčasu so gostje prevladovali v posesti in številu strelov na vrata. Zrinjski je bil videti kot nižjeligaš. Po prvem delu je kazalo, da bo prednost Nizozemcev do konca le še naraščala.

Spektakularen preobrat

Toda četa Krunoslava Rendulića je v drugi del vstopila precej bolje. S klopi je vstopil Zvonimir Kožulj, ki je v 48. minuti zadel za 1:3. S prostega strela je zadel prvi kot vrat Alkmaarja in presenetil vratarja.

V 68. minuti je sijajno zadel Josip Ćorluka. Za Zrinjski je v 71. minuti z roba kazenskega prostora odlično zadel še Aldin Hrvanović. Tudi on je tako kot Kožulj v drugem polčasu vstopil s klopi. Za popoln delirij na stadionu v Mostarju je v 81. minuti poskrbel ponovno Kožulj, ki je žogo potisnil v mrežo za končnih 4 proti 3. Zrinjski je tako na prvem mestu v skupini E, pred poljsko Legijo, ki je s 3: 2 premagala Aston Villo.

Panathinaikos z goloma Ioanidisa in Šporarja premagal Villarreal

Nogometaši grškega Panathinaikosa so v uvodnem krogu skupinskega dela evropske lige v Atenah premagali španski Villarreal z 2:0. Za grškega podprvaka je prvi gol dosegel Fotis Ioanidis v 39. minuti, končni izid pa je po natančnem strelu po tleh z 20 metrov postavil slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar v 78. minuti.

Od treh slovenskih nogometašev v vrstah atenskega kluba je le Adam Gnezda Čerin odigral celo tekmo. Šporar je v igro vstopil v 68. minuti, deset minut kasneje pa po podaji Čerina Gnezde in lepo odmerjenem strelu zadel za 2:0, medtem ko Benjamin Verbič ni bil v kadru zasedbe, ki jo vodi Srb Ivan Jovanović.