Črnigoj bo ogrožal Hando

Nogometni ritem ne popušča, tudi konec tedna prinaša maraton za najzahtevnejše. Posebej živahno bo v italijanskem prvenstvu, v katerem deluje več slovenskih legionarjev. Igrali bodo številne mikavne bitke, najodmevnejšo bodo vendarle izpustili – vrhunec bo šele v nedeljo zvečer, ko se bosta sešla klasična giganta Milan in Juventus.

Spopad Milana in Juventusa, klubov, ki sta najmočneje zaznamovala dvajsetletno obdobje italijanske prevlade, ne bo derbi za vrh lestvice; na slednjem uspešno prebiva Inter, ki igra najbolj stanovitno. Njegov trener Simone Inzaghi premore širok kader: kar 20 igralcev Interja se je v tej sezoni že vpisalo med strelce, največ med vsemi klubi v Evropi.

Vlahović na poti v Torino?

Osmerica klubov lovi območje lige prvakov (Inter 50, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42, Juventus 41, Fiorentina, Roma in Lazio po 35), med njimi prav Juventus igra v najboljši formi. Če bi vzeli za merilo zadnjih pet tekem, bi dobili lestvico Inter in Juventus po 13, Torino 12, Lazio, Napoli in Spezia po 10. Juve je letos zabil že 12 golov, toliko kot Real Madrid in enega več kot Chelsea in Fiorentina, v majici katere blesti srbski napadalec Dušan Vlahović, naslednja tarča Juventusa.

San Siro ne bo pokal po šivih, dovoljena je navzočnost 5000 navijačev, vlada pa je obljubila rahljanje ukrepov za cepljene po vrhu pandemije. Na igrišču bo kljub temu veliko – tako domači trener Stefano Pioli kot njegov torinski kolega Massimiliano Allegri naj bi izbrala igro v postavitvi 4-2-3-1, v konici napadov bosta Zlatan Ibrahimović in Alvaro Morata. Juventus gotovo igra bolj tipično prek bočno-krilnih položajev (McKennie in Bernardeschi), pod lupo bo tudi njegova desetka Paulo Dybala.

Neporavnane račune drži v rokah švedski metuzalem Ibrahimović (40). V tej sezoni serie A je zbral 8 golov, toda edinega na San Siru je zabil davnega 12. septembra. Ne bi mogel dobiti lepše priložnosti za vrnitev k učinkovitosti na domačem stadionu kot v derbiju s klubom, ki ga je leta 2004 pripeljal na italijanski škorenj iz Amsterdama!

Iličića ni mogoče čakati

Na Apeninih bo živahno že v soboto. Venezia, pri kateri se je prebil v enajsterico Domen Črnigoj, bo gostovala prav v Milanu, zanimivo bo videti, kako uspešno bo Črnigoj napadal Samirja Handanovića in kakšno travo bodo pustili akterji za nedeljski derbi na istem štadionu.

Atalanta bo gostovala v Rimu, toda brez pomoči Josipa Iličića. Italijani ugibajo, zakaj ga ni v kadru trenerja Gianpiera Gasperinija. Komentator Gazzette dello Sport je zatrdil, da ga ni mogoče več čakati, saj nihče ne ve, ali je spet dobil covid, čeprav ga v evidencah okuženih ni. Drugi namigujejo, da naj bi ga Atalanta spet poskušala prodati.

Močni tekmi čakata druge slovenske legionarje. Napoli (4-2-3-1; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen) bo želel stresti jezo v regionalnem derbiju s Salernitano, kar ni dobra novica za vratarja gostov Vida Belca. V Empoli, kjer Petar Stojanović redno igra, Leo Štulac pa ne, prihaja visoko motivirana Roma.