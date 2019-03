Želi si dobro prebiti profesionalni led

LJUBLJANA – Slovenski boksar Aljaž Venko ima v zadnjih dneh zelo natrpan urnik. V torek je še petič prejel nagrado za najboljšega športnika leta v Slovenskih Konjicah (št. 1 med športnicami je metalka kopja Martina Ratej), po priznanje pa se je na slovesno prireditev pripeljal tako rekoč naravnost s treninga. Aljaž se namreč zavzeto pripravlja na svoj ognjeni krst v poklicnem ringu, ki ga bo v soboto zvečer doživel v Sarajevu.



»Končno!« je 25-letni Konjičan vesel, ker bo pojutrišnjem le dočakal dan, na katerega čaka že zelo dolgo. Odkar se je začel resneje ukvarjati s to plemenito borilno veščino, namreč sanja o tem, da bi se preizkusil med profesionalci. Uresničitvi sanj se je močno približal ob koncu lanskega leta, ko je podpisal pogodbo z nemškim klubom TS Fight-Sportmanagement v Karlsruheju, pri katerem kot menedžer deluje Rainer Gottwald, čigar mati je – mimogrede – Slovenka. Venko se bo v prvem poklicnem obračunu v srednji kategoriji (do 72,574 kg) pomeril s Slobodanom Vukićem iz BiH, ki je tik pred zdajci vskočil namesto prvotno predvidenega rojaka Medarisa Durića. »Želim si, da bi prikazal dobro borbo, se predstavil v lepi luči in zmagal. Pričakujem, da bom dobro prebil led,« si je pred odhodom v Sarajevo zaželel večkratni slovenski prvak, ki o Vukiću ni izbrskal prav veliko podatkov. »Izvedel sem le, da je malo mlajši od mene, da trenira tudi mešane borilne športe (MMA) in da ima že enajst profesionalnih dvobojev. Čeprav je vse izgubil, si nekega podcenjevanja ne smem privoščiti, saj bi me lahko to hitro kaznovalo,« se zaveda Aljaž, ki bo poskušal tekmecu od prve sekunde vsiliti svoj slog borbe. Če se bo ponudila priložnost za zmago pred iztekom predvidenih štirih rund, jo bo seveda poskušal izkoristiti. Njegov trener nekdanji prvak V Nemčiji, kjer je opravil večino priprav pod vodstvom trenerja Zoltana Lunke, svetovnega prvaka iz Berlina 1995 in leto pozneje dobitnika bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Atlanti, se zelo dobro počuti. »V klubu so mi priskrbeli stanovanje v Dettenheimu, ki ni prav daleč stran od dvorane v Eggensteinu pri Karlsruheju. Dobil sem tudi avtomobil, uredili so mi prehrano, tako da sem lahko z mislimi stoodstotno le pri boksu,« je pojasnil Venko, ki si tamkajšnje stanovanje deli s črnogorskim klubskim kolegom Markom Radonjićem, ki se bo pojutrišnjem boril že za petnajsto zaporedno profesionalno zmago v težki kategoriji. V sarajevskem ringu se bo – mimogrede – predstavil tudi Nemec Felix Lamm (15 zmag, 1 neodločen izid, 1 poraz), nekdanji klubski kolega Dejana Zavca, pri katerem je Aljaž vadil v zadnjih dneh pred odhodom v glavno mesto BiH. »Odkar sodelujem z Dejanom, me je zelo veliko naučil, dal mi je ogromno nasvetov. Seveda jih bom upošteval,« je še dejal Venko, ki si želi spisati vsaj delček takšne uspešnice, kot jo je Zavec, nekdanji svetovni prvak velterske kategorije po različici IBF.