Železarji zmagali, a izgubili Rodmana

Jesenice – Hokejska sezona se je komaj dobro začela, že je bilo na jeseniškem ledu v soboto zvečer pestro in negotovo, kot da bi šlo za tekmo končnice. In dejansko so železarji s starimi znanci iz Asiaga, v prejšnji sezoni hokejisti vodilnega italijanskega moštva in tako tudi zmagovalci alpske lige, po navadi igrali zelo napete tekme, tudi v končnici. Tokrat so ga ugnali po podaljšku – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0; Luka Kalan, Tadej Čimžar; Anthony Bardaro). Okus po zmagi pa je pokvarila novica o poškodbi Davida Rodmana, ki bo moral zaradi strgane križne vezi počivati vsaj en mesec, nakar bo jasno, ali bo potrebna operacija.

In četudi je bil sobotni večer komaj drugi v novi sezoni v Podmežakli, je 700 najzvestejših privržencev domačega moštva spremljalo izjemen taktični boj, odgovorno igro in pravzaprav zelo kakovostno predstavo, redko na pladnju že v septembrskih dneh.



A najprej se je začelo z obujanjem spominov, saj so se pri domačem klubu poslovili od dolgoletnega reprezentančnega vratarja Roberta Kristana, učenca jeseniške hokejske šole. Ob koncu prejšnje sezone se je tudi zaradi težav okrog poškodbe odločil skleniti športno pot, med katero je nabral veliko izkušenj v cenjenih ligah na tujem – na Švedskem, Češkem, Slovaškem, poseben pečat je pustil v Zagrebu. Tam je bil pravi ljubljenec navijačev, ki so skupaj z njim uživali ob prepevanju zimzelenega hita Novih fosilov – Za dobra stara vremena. In prav ob tej skladbi je prikorakal na led tudi v soboto na Jesenicah, ko je simbolično vrgel prvi plošček, predsednik domačega kluba Anže Pogačar pa mu je predal veliko fotografijo z eno od njegovih mojstrovin med vratnicama. »Posebej se bom spominjal prvega naslova prvakov na Jesenicah ter tekem na olimpijskih igrah,« je dejal pred tekmo, ko mu je zaploskala velika večina obiskovalcev v Podmežakli. Le zadnji rod navijaške skupine Red Steelers je mirno spremljal te slavnostne trenutke, saj so očitno spomini, ko je ta Jeseničan nazadnje branil za Olimpijo, še pretirano boleči. Po sinovem golu nasmejano na Tirolsko Železarji pa so po izjemnem boju proti kakovostnim tekmecem osvojili dve točki – prvo tako kot nazadnje v Vipitenu za remi po 60 minutah, nato pa še drugo z lepim golom Tadeja Čimžarja po natančnem strelu pod prečko pičle pol minute pred koncem, potem ko so na tribunah mnogi že začeli razmišljati o kazenskih strelih. »V četrtek smo si na Južnem Tirolskem privoščili preveč napak, dobili nekaj poceni golov, zdaj je bilo vendarle drugače. Med vsemi tremi tekmami te sezone v alpski ligi smo na tej z Asiagom prikazali najboljšo igro,« je strnil misli strelec odločilnega gola, avtor prvega zadetka za gostitelje Luka Kalan pa je po pomembni zmagi poudaril: »Ta tekma je bila zares na ravni tistih najboljših iz vrha AHL. Pokazali pa smo za odtenek več od tekmecev, zato se zdaj zasluženo veselimo.« Na tribuni se je v rdečem dresu veselil tako sinovega gola kot zmage tudi Aleš Kalan, oče omenjenega hokejista, in se z nasmehom na obrazu odpravil na peturno vožnjo proti Innsbrucku, saj se je zanj kot generalnega sekretarja Kolesarske zveze Slovenije včeraj začel osrednji dogodek sezone – svetovno prvenstvo.