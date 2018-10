Že pred borbo šov razvpitega Irca

LJUBLJANA – Conor McGregor, irski zvezdnik mešanih borilnih športov (MMA), se po skoraj natanko dveh letih spet vrača v kletko, v kateri je doslej nanizal 21 zmag (19 s k. o.) in doživel le tri poraze. V težko pričakovanem dvoboju se bo namreč danes ponoči v že zdavnaj razprodani lasvegaški areni T-Mobile na 229. spektaklu združenja UFC udaril s še neporaženim Rusom Habibom Nurmagomedovom (26 zmag, 16 s k. o.). Kot smo že vajeni, je McGregor, ki poskuša svoje tekmece že pred obračuni psihološko uničiti, v minulih dneh znova bruhal takšne in drugačne grožnje, s katerimi se je trudil vreči iz tira prvaka lahke kategorije (do 70 kg). Razvpiti Irec je trdno odločen, da si povrne šampionski pas, ki ga sicer v kletki nikoli ni izgubil. »Stekleno brado prepoznam takoj, ko jo vidim. Tudi Habib jo ima, navsezadnje so se mu že večkrat po prejetih udarcih močno zašibila kolena,« se je McGregor v svojem značilnem slogu lotil Nurmagomedova in po tem, ko je srknil kozarec irskega (sponzorskega) viskija, pribil: »Vem, da ga je strah mojih udarcev, to mu navsezadnje v očeh piše. Mislim, da ga bom nokavtiral že v prvi rundi, ker pa sem se v napovedih že kdaj zmotil, sem pripravljen za vseh pet rund.«

Poslati ga hoče nazaj v boks

Irski narodni heroj se je pred dvema letoma v zgodovino vpisal kot prvi borec, ki si je lastil dva šampionska pasova po različici UFC; s prepričljivo zmago s prekinitvijo proti Američanu Eddieju Alvarezu je namreč naslovu (svetovnega) prvaka v peresni kategoriji dodal še lovoriko v lahki. Zaradi neaktivnosti so mu pozneje slednjo odvzeli. A to ne pomeni, da McGregor v tem času ni bil aktiven. Ne, daleč od tega, se je pa iz kletke za eno borbo preselil v boksarski ring, v katerem je avgusta lani po dostojni predstavi s tehničnim nokavtom v deseti rundi izgubil proti ameriškemu šampionu Floydu Mayweatherju. Za svoj ognjeni krst v plemeniti borilni veščini je sicer prejel več kot 100 milijonov evrov! Nurmagomedov, ki slovi kot eden najboljših rokoborcev v MMA, mu ni ostal dolžan. Potem ko je zavrnil kozarec ponujenega viskija, rekoč, da ne pije alkohola, je Conorju napovedal, da ga bo poslal nazaj v boks. »Jaz sem tu zaradi slave, ti si se vrnil zaradi denarja,« je 30-letni Rus očital enako staremu Ircu, ki ga je nemudoma popravil, da se je vrnil, ker ima rad ta šport. »Kakšen je sploh tvoj borilni slog? Vse, kar znaš, je, da prijemaš med noge. Pritiskal bom nate, te uničil in razstavil na koščke!« je McGregor še zagrozil Nurmagomedovu, ki je prav tako razkril svoj bojni načrt: »Izčrpal ga bom in se nato igral z njim. Ko je Conor utrujen, se zmeraj vda.«