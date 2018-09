Zdravko Mauko - Magi osvojil pet medalj

PENANG – V Penangu, dvomilijonskem mestu v Maleziji so potekale 1. Azijsko-pacifiške igre za športnike veterane. Nastopilo je več kot 10.000 športnikov iz 64 držav. Tekmovanje je potekalo v 22 različnih posameznih in ekipnih športnih panogah za tekmovalce starejše od 30 let v kategorijah po pet let.



V atletiki, kjer so tekmovanja potekala osem dni, je nastopilo kar 1.295 atletov iz 39 držav. Med njimi je bilo tudi pet atletov iz Slovenije, in sicer: Marko Sluga - 83 let (AK Ptuj), Silvo Jemenšek - 73 let (AK Slovenska Bistrica), Miki Prstec - 62 let (AK Ptuj), Zdravko Mauko - Magi - 61 let (ŠD Radenci) in Jože Pirnat - 48 let (AK Domžale). Osvojili so veliko medalj v različnih disciplinah, med njimi tudi. Jože Pirnat, ki je bil leta 2004 zmagovalec tekmovanja za najmočnejšega Slovenca - Krpan, sedaj je pa odličen tekmovalec v svetovnem merilu v vseh metalskih disciplinah.



Vsak tekmovalec je lahko nastopil v petih disciplinah, in Zdravko Mauko - Magi je osvojil medalje v vseh. Zmagal je v teku na 100 metrov z ovirami (6 atletov), v skoku v daljino (8), v teku na 300 metrov z ovirami (5), ter bil drugi v troskoku (6) in zasedel tretje mesto v skoku v višino (4).



Naslednje, 2. Azijsko – pacifiške igre bodo leta 2021, in sicer v mestu Kansai na Japonskem.