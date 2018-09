Zanesljivo: slovenski odbojkarji drugič zmagali

FIRENCE – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu premagala še drugo oviro. Po zmagi proti Dominikanski republiki je bila tokrat boljša od Japonske, ki jo je premagala s 3:1 (20, -22, 20, 13).



Slovenci so bili proti Japoncem nekoliko bolj prepričljivi kot na prvem obračunu proti Dominikanski republiki. Z izjemo drugega niza, ki so ga izgubili, so igrali točno tako, kot proti nižji, a hitri ekipi, morajo, predvsem je deloval blok in pa sprejem, ta je omogočil tudi dobro organizacijo napadov. V drugi polovici tekme so varovanci Slobodana Kovača izboljšali še servis, tako da večjih dvomov, kdo bo zmagal, ni bilo.



Čeprav se je dvoboj začel z dvema slabima sprejemoma Slovencev in vodstvom tekmecev z 2:0, so Slovenci hitro odgovorili. Mitja Gasparini jih je s servisi popeljal v vodstvo, ko pa je Alen Pajenk dosegel prvega od šestih blokov v uvodnem nizu, so Slovenci vodili že s 7:4. Tudi v nadaljevanju so bili zbrani, prednost hitro povišali na pet točk, nekaj napak na servisu pa ni bilo usodnih, saj so bili odlični v bloku in točkah na tekmečev servis, tako da so prednost brez težav obdržali. Slabši drugi niz A brez nihanj tudi tokrat ni šlo. Drugi niz je bil dosti slabši, pokazal je, da bo brez servisa in bloka težko streti zelo solidno ekipo Japoncev. Ti so vodili od začetka do konca niza, potem ko Slovencem ni šlo ne pri servisu ne v bloku. Nekaj upanja so pred vhodom v končnico vlili servisi Klemna Čebulja, ki je bil najzaslužnejši, da so izničili zaostanek treh točk, in po bloku Pajenka izenačili na 20:20. Toda končnico so spet odigrali neprepričljivo, niz so izgubili z 22:25.



Dobili so opomin, ki so ga vzeli resno. V tretjem nizu so spet izboljšali blok, z njim je bilo nadaljevanje lažje. Hitro so prišli do prednosti treh točk, odločilna serija pa je sledila pred in po drugem tehničnem odmoru, ko so osvojili štiri zaporedne točke. Japonci so po napaki Gasparinija še prišli do izida 18:21, toda Čebulj in Tine Urnaut sta vodstvo spet povišala, niz pa je z blokom končal Dejan Vinčić.



Ob koncu tretjega niza je v slovenski vrsti začel delovati še servis, še bolj pa v četrtem nizu, v katerem je japonska igra povsem razpadla. Uvodno prednost štirih točk so "samuraji" zmanjšali, toda po zaostanku 9:11 jih ni bilo na igrišču. Največ zaslug za to imajo začetni udarci Čebulja, s katerimi je Slovenija dobila pet zaporednih točk in se že lahko začela veseliti zmage. V končnici je v igro prišel še Alen Šket ter takoj navdušil kakšnih 150 slovenskih navijačev. Dosegel je tri zaporedne točke, postavil izid 24:13, tekmo pa je asom s pomočjo mreže zaključil Pajenk. Jutri z Belgijo Slovenci so dosegli 13 blok točk, štiri je prispeval Kozamernik, tri Vinčić in Urnaut. S servisa so dosegli sedem točk, po dva asa sta v knjižila Kozamernik in Čebulj. V napadu je bil najbolj razpoložen Urnaut, z 19 točkami najučinkovitejši igralec tekme.

Naslednji tekmec Slovenije bo v soboto Belgija.