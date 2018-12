Žan Kranjec na nočni tekmi nadaljeval v slogu

MADONNA DI CAMPIGLIO – Švicarski alpski smučar Daniel Yule je zmagovalec nočnega slaloma za svetovni pokal v italijanski Madonni di Campiglio. Najboljši po prvi vožnji Avstrijec Marcel Hirscher je napravil napako, drugi Norvežan Henrik Kristoffersen pa je povozil kol. Edini slovenski finalist Žan Kranjec je prišel do slalomskega dosežka kariere z 11. mestom. Yule je bil četrti po prvi vožnji, na koncu pa je zmagal s prednostjo 0,34 sekunde pred Avstrijcem Marcom Schwarzem in 0,50 sekunde pred njegovim rojakom Michaelom Mattom. Kranjec se je v finalno vožnjo prebil s startno številko 77 in postavil 14. čas prve vožnje, za Hirscherjem pa je po polovici tekme zaostajal 1,36 sekunde. V drugi vožnji je dosegel 11. čas. Za zmagovalcem je zaostal 1,34 sekunde. Kranjec, zmagovalec zadnjega veleslaloma v Saalbachu, je prismučal do drugih slalomskih točk v karieri. Prve je osvojil pred natanko dvema letoma prav v Madonni di Campiglio, ko je bil 28.



Štefan Hadalin, ki je bil v Saalbachu osmi na slalomu, je bil prepočasen za drugo vožnjo, končal je na 39. mestu.