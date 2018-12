VIDEO: Dončić z izjemno predstavo preobrnil potek tekme

DALLAS –je bil ključni mož na poti do zmage Dallasa s 107 : 104 doma proti Houstonu. V zadnjih treh minutah je z delnim izidom 11 : 0 sam preobrnil potek tekme ter svojemu moštvu, ki je dotlej zaostajalo za osem točk, zagotovil osmo domačo zmago zapored. Pri zaostanku svoje ekipe s 102 : 94 je najprej dve minuti in 50 sekund pred koncem iz kota igrišča zadel prvo trojko, drugo čez dobrih 40 sekund, ko je na sredini stopil korak nazaj za črto, označujočo trojko, dobro minuto in pol pred koncem se je odločil za prodor pod koš, s katerim je poskrbel za izenačenje, na začetku zadnje minute pa je z novo trojko svoji ekipi zagotovil še vodstvo s 105 : 102, ki ga je s soigralci nato ohranil do konca.Dončić je skupaj dosegel 21 točk, 7 skokov, podajo in 3 ukradene žoge ter bil skupaj zprvi strelec domače zasedbe. Na drugi strani je 35 točk dosegel, ki pa je zgrešil vse štiri poskuse za tri točke v zadnji četrtini, dve v času Dončićeve izjemne serije, ko je par prostih metov zgrešil tudi drugi zvezdnik gostov(23 točk).