Ponoči sta se na parketu spopadli moštvi Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Boljši so bili zadnji (121 : 125), na parketu pa je znova blestel Slovenec. K rezultatu je prispeval 32 točk, zbral še pet asistenc in štiri skoke, nasprotnikom pa izmaknil štiri žoge.Kot smo že vajeni, je v zadnjih sekundah vzel pobudo v svoje roke in zadel precej težak met za tri točke. Kljub temu tokrat to ni bilo dovolj za zmago ...