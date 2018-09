VIDEO: Nemočni in jezni Ronaldo, Real gladko prek Rome

Pogrešali VAR

Mariano navdušil s št. 7

Doslej jih je v glavnem dajal (zadetke), zdaj pa ga je tudi dobil (rdeči karton). Vsa nogometna Evropa se sprašuje, ali je nemški sodnikupravičeno izključilv 29. minuti tekme 1. kroga lige prvakov med Valencio in Juventusom.je po prerivanju z branilcemv kazenskem prostoru Valencie domačega branilca zagrabil za lase, potem ko se je ta teatralno zgrudil in poskušal izsiliti prekršek. Brych je bil neusmiljen, 33-letnemu Portugalcu je pokazal rdeči karton, petkratni osvajalec zlate žoge pa se je vrgel na tla, saj je bil prepričan, da se mu je zgodila velika krivica.»Rečem lahko le to, da bi VAR (ogled videoposnetka, op. p.) pomagal sodniku pri pravilni odločitvi,« je bil jasen trener Juventusa. Ronaldov soigralecupa na prizanesljivost disciplinske komisije Evropske nogometne zveze (Uefa). Jasno je, da rdeči karton pomeni prepoved igranja na prihodnji tekmi (2. oktobra proti švicarskemu Young Boys), lahko pa se zgodi, da bo Ronaldo izpusti tudi enega ali oba dvoboja s svojim bivšim klubom Manchester United (23. oktobra in 6. novembra). »Kazen je kruta. Če ste videli posnetke, potem veste, da je šlo za nerazumljivo odločitev. Upam, da si bodo pri Uefi ogledali videoposnetek, saj si Ronaldo tega ni zaslužil. Bil je žalosten, mi pa tudi zaradi njega,« je ozračje v slačilnici črno-belih opisal Matuidi. Juve je sicer suvereno zmagal, oba gola je zabilz bele točke, ko je Brych obakrat zelo hitro dosodil kazenski strel. Kdo ve, morda je imel slabo vest. Ronaldo je prejel 11. rdeči karton v karieri, toda prvega v ligi prvakov.Svoje so na ogenj strasti prilili tudi italijanski mediji, ki vpijejo o veliki krivici in oškodovanju Juventusa. Najdlje so šli pri časniku Tuttosport, kjer pozivajo Uefo, naj Brycha izključijo iz vseh tekmovanj. Tako kot v Juventusu bodo morali tudi mediji malce umiriti konje, saj bo disciplinska komisija Uefe o kazni za Ronalda odločala v četrtek, 27. septembra.Medtem so se na stadionu Santiago Bernabeu ob izključitvi njihovega nekdanjega ljubljenca, ki je poleti odšel iz Madrida v Torino, veselili tudi gladke zmage galaktikov proti Romi (3:0).je potrdil, da postaja vodja postronaldovskega Reala, navijači kraljevega kluba pa so evforično pozdravili zadetek 25-letnega, napadalca Dominikanske republike, ki je zrasel v Realovi akademiji, prejšnjo sezono pa se je dokazal v francoskem Lyonu, zato ga je Real odkupil za 21,5 milijona evrov. Najpomembnejše pri vsem je to, da je Mariano nasledil Ronaldovo št. 7 na dresu. S tako razpoloženim Marianom Diazom bodo Madridčani hitreje pozabili na Ronalda. R. T.