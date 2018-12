VIDEO: Luka spet blestel, Dallas premagal Oklahomo

Dragić okreva po zdravniškem posegu

Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA ugnali Oklahoma City Thunder s 105 : 103. Mladi slovenski zvezdnikje k zmagi prispeval 25 točk, sedem podaj, tri skoke in tekmecem ukradel eno žogo, vnovič pa je bil prvi strelec ekipe iz Teksasa.V napeti končnici so imeli gostitelji tudi obilo športne sreče, da so se nato lahko veselili nove zmage. Potem ko je Dallas vodil večji del tekme, so gostje v zadnji četrtini izenačili na 86 točki in prevzeli pobudo ter si v končnici priigrali šest točk naskoka. Blestel je predvsem, ki je dosegel kar 36 točk.Teksašani so se v zadnji minuti le približali, vnovič pa povedli 24 sekund pred koncem po košu. V kritičnih trenutkih so se roke zatresle tudi Georgeu, ki je zgrešil met za preobrat. Sledil je hiter prekršek, nato pa zadeti prosti medza končnih 103 : 105, saj je v sami končnici z metom z razdalje poskušal še drugi zvezdnik Oklahome, ki pa je bil prav tako neuspešen. Ta je na tekmi dosegel zanj skromnih 9 točk.»Imeli smo srečo, saj Russell ni imel svojega strelskega večera. Poznam ga in nikakor se ne veselim jutrišnjega večera,« je posredno kompliment tekmecu izrekel trener Dallasa. Ekipi bosta namreč le zamenjali dvorano in se že danes na povratni tekmi udarili v Oklahoma Cityju, Carlisle pa pričakuje še en zelo napet obračun.Druga 'slovenska ekipa' v ligi, Miami brez, ki okreva po zdravniškem posegu, je v domači dvorani doživela nov poraz. S 113 : 104 je ekipo s Floride premagala Minnesota, za katero jedosegel kar 34 točk, pri poražencih je z 21 koši izstopal