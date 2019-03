VIDEO: Košarkarji Miamija do pomembne zmage, Dragić blestel

Še en poraz LeBrona

MIAMI – Košarkarji Miamija so že zgodaj sinoči po slovenskem času zabeležili pomembno zmago. V obračunu z ekipo Charlotte Hornets, neposrednim tekmecem za osmo mesto na vzhodnem delu lige, so v domači dvorani zmagali 93 : 74.je v dobrih 27 minutah dosegel 19 točk, v šestih poskusih je zadel tudi štiri mete za tri točke. Temu je dodal štiri asistence in dva skoka. Bil je najboljši strelec svoje ekipe, drugi je bilz 17 koši, pri tekmecih jih jedosegel 21.»Obramba je bila dobra, vsi smo si pomagali in to se je poznalo na igri. Tudi v napadu je žoga dobro krožila, zadeli smo ključne mete. To je bila pomembna tekma in smo ostali v igri za končnico. A moramo se dokazati tudi na gostovanjih. Smo pa samozavestnejši, kar se je pokazalo tudi danes, ko smo zadevali ob koncu. Četudi smo v prvem polčasu zgrešili nekaj metov, smo to nadoknadili z obrambo, kar običajno ni bilo pravilo,« je dejal Dragić, ki je v igro vstopil s klopi.30 točkni bilo dovolj za zmago Lakersov proti Knicksom, trenutno najslabšo ekipo v NBA. Izgubili so z izidom 124 : 123 in že dolgo nimajo realnih možnosti za končnico.V Houstonu jes 25 točkami (šest trojk) vodil Houston do zmage nad Minnesoto s 117 : 102.pa je zbral kar 27 točk in 20 skokov ter bil prvi igralec Orlanda, ki je s 101 : 91 odpravil Atlanto.