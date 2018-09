VIDEO: Dončić debitiral v NBA, tako se je odrezal

Reševali so ga iz vozila, policija išče priče

HOČE – V soboto ob 16.50 sta na cesti Maribor–Hoče v semaforiziranem križišču za Bohovo trčili osebni vozili. Gasilci GB Maribor so na vozilih odklopili akumulatorja in očistili razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom iz enega vozila rešili poškodovano osebo. To so oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor reševalci NMP Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje. V