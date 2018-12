VIDEO: Dončić blestel v Portlandu, neverjetno, kako je izsilil podaljšek

VIDEO: Novinarka sredi vklopa padla v ledeno vodo

Novinarka je prikorakala do svojega sogovornika, in še preden sta začela pogovor, končala v vodi. Prijela se je za vrv in izgubila ravnotežje, posledice so bile kar neprijetne. Vse skupaj je seveda ujela kamera in svetlolasa novinarka je postala prava spletna