OSLO – Slovenski smučarski skakalci Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc so na ekipni tekmi za svetovni pokal v Oslu osvojili šesto mesto, obveljala pa je le prva serija, saj je tekmovalna žirija finalno odpovedala. Zmagali so Norvežani s 469,8 točke, drugi so bili Japonci s 456,8 točke, tretji pa Avstrijci s 454,4 točke.



Finalna serija je odpadla zaradi močnega in spremenljivega vetra. Slovenci so na šestem mestu zbrali 419,4.