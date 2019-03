Večni derbi brez zadetkov, Olimpiji malce upanja še ostaja

LJUBLJANA – Nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora so se v 23. krogu nogometnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 0 : 0.

Po petih letih želeli doseči domačo zmago Ljubljančani so si želeli, da bi v dvobojih z Mariborom po skoraj petih letih dosegli domačo zmago in tako ohranili upe na naslov prvaka, toda kljub vratnici Brkića in prečki Kidriča jim to ni uspelo. Mariborčani so tako obdržali 10 točk prednosti in mirno plujejo proti novemu naslovu državnega prvaka.



Olimpija bo v 24. krogu 30. marca gostovala v Domžalah, Maribor pa bo gostil Celje.



* Stadion Stožice, sodniki: Skomina, Vukan in Žunič



* Olimpija: Vidmar, Andrejašič (od 53. Črnic), Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Tomić, Brkić, Boakye, Kronaveter (od 90. Kadrić), Savić (od 90. Kregar), Kidrič



* Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Cretu, Pihler, Hotić, Kramarič (od 63. Tavares), Mešanović (od 71. Vršič), Zahovič



* Rumena kartona: Andrejašič, Brkić