Ve se, kdo pije in kdo nosi vodo

Košarkarji Sixt Primorske so po zmagi z 79:61 proti Petrol Olimpiji povedli z 1:0 v finalu državnega prvenstva. Ljubljančani so nastopili brez Luke Šamanića (danes naj bi se vrnil iz ZDA!) in Jana Špana, a tudi takšni so kljubovali več kot tri četrtine tekme. V domači vrsti je Marko Jagodić Kuridža dosegel 18 točk, pri gostih Miha Lapornik 15. Druga tekma bo jutri v Stožicah.

Izpolnil obljubo

Slovenske košarkarice bodo letos poleti še drugič zapored nastopile na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo med 27. junijem in 7. julijem. To bo že 37. prvenstvo stare celine po vrsti, sodelovalo bo 16 reprezentanc. Naša izbrana vrsta bo predtekmovanje igrala v srbskem mestu Niš, polovica eurobasketa bo v Latviji, polovica pa v Srbiji. Od petka se varovanke selektorja1517 metrov nad morjem pripravljajo na tekmovanje.(zavoljo težav z desnim gležnjem vadi po prilagojenem programu),inso košarkarice, ki so skozi kvalifikacije Sloveniji priigrale nastop na evropskem prvenstvu. Med petnajsterico izbrank je pet deklet brez uradnega nastopa.insta v preteklosti sicer že lovili prve igralne minute,inso novinke na pripravah članic.»Ko sem pred štirimi leti prišel na položaj selektorja, sem obljubil, da bom naredil vse, da se približamo evropskemu vrhu. Zdaj smo že drugič med elito. Imamo nadarjeno ekipo, katere jedro lahko še deset let igra na tako visoki ravni,« uvodoma pove Grgič, ki spet takoj zatre kakršne koli visokoleteče cilje. »Kakšna medalja! Nismo v položaju, da se o tem pogovarjamo ali razmišljamo. Drži pa, da imamo nadarjeno ekipo, nekaj teh košarkaric ima pomembno vlogo v vrhunskih klubih. Tu smo zbrani, da zmagamo v kakšni tekmi. Če pridemo iz skupine v izločilne boje, pa je možno vse,« poudari Grgič, ki uvodnih osem dni na Rogli namenja osvežitvi svoje ekipe, zato ne bo manjkalo treninga za izboljšanje telesne pripravljenosti. »Kot poznam, je jasno, da bomo v teh dneh poskušali natrenirati vso kombinatoriko v napadu. Tega bo precej, potem tudi časa ne bo, nekaj pa bo treba skriti pred konkurenco,« dodaja kapetanka izbrane vrste Nika Barič. Grgič to potrdi in dodaja, da ostaja zvest svoji filozofiji: vse se začne pri agresivni obrambi, njegove ekipe praviloma vedno dobro izvajajo obrambni pritisk in tečejo, temu pa bo dodal še raznovrstno kombinatoriko v napadu. Z ekipo je zadovoljen, pohvali vzdušje. »To je ekipa, kjer se ve, kdo pije in kdo nosi vodo ter kdo prevzema odgovornost,« dodaja in pove, da bo pripravljalnih tekem (tako doma v Laškem, Trbovljah in Škofji Loki kot na tujem – turnir v Latviji) dovolj. Spomnimo: leta 2017 je Slovenija na premieri v evropski eliti zmagi dodala dva poraza v predtekmovanju in nespretno izpadla. Selektor Grgič si je tudi sestavil kakovosten strokovni štab: pomagajo muin