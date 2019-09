V ŽIVO: Še najmanj dva niza: Slovenija – Srbija (1 : 1)*

Srbija ima sijajen blok.

Uvrstitve slovenskih odbojkarjev na EP

Uvrstitve:

2001 Ostrava - 11. mesto

2007 St. Peterburg - 16. mesto

2009 Izmir - 15. mesto

2011 Dunaj - 9. mesto

2013 Herning - 13. mesto

2015 Varna/Sofija - 2. mesto

2017 Poljska - 8. mesto



Pomočnik selektorja Sebastijan Škorc, novi odbojkarski selektor Alberto Giuliani in kapetan Tine Urnaut FOTO: Tomi Lombar

PARIZ – Slovenska odbojkarska reprezentanca v velikem finalu evropskega prvenstva skuša doseči svoj največji uspeh. Slovenci so s finalom in najmanj srebrno medaljo že ponovili dosežek iz leta 2015, v tekmi s Srbijo pa lovijo prvo zlato medaljo na velikih tekmovanjih.V dvorani Bercy upajo, bodo pa lahko spet sedmi igralec naše ekipe. Po najbolj optimističnih ocenah bo v Parizu v živo tekmo spremljalo 5000 Slovencev.Odbojkarji v en glas poudarjajo, da jih zanima samo zlato, pot do njega pa pelje preko Srbije, ki na tem prvenstvu še ni bila poražena, v polfinalu pa je izločila favorizirano Francijo po pravi srhljivki s 3 : 2.A tudi Slovenci imajo na letošnjem tekmovanju že dva velika skalpa. Izločili so. Kako veliko delo so opravili v četrtek v Ljubljani, kaže tudi razplet tekme za tretje mesto, saj so Poljaki v soboto s 3 : 0 ugnali Francoze.Slovenski selektorpa se tudi po zadnjem odprtem treningu v soboto ni izneveril samemu sebi. Bil je dobre volje, nasmejan, niti sledu o kakšni napetosti ali nervozi pred pomembno tekmo.»Moj sistem dela očitno pomaga fantom. Vsak trener ima svoj sistem, kako dela. Moji fantje se izboljšujejo iz tekme v tekmo, dobro so se osredotočili na pomembne stvari in znajo potegniti bistvo. To je moj slog, rad imam smeh in šale, ne pa preveč pritiska. Bolje, da smo v dobrih odnosih v štirih mesecih, ko smo skupaj, kot pa da se skregamo,« je o kemiji in sodelovanju v ekipi dejal Giuiliani.Ko je iskal prednosti finalnega tekmeca, je izpostavil predvsem eno: »Srbija ima sijajen blok. Tako kot Rusija je najboljša v bloku, te fante poznamo, imajo sijajne igralce. Atanasijević lahko spreminja zgodovino igre, a mi moramo igrati odlično, ko imamo žogo na naši strani.«