V Planici jim je zažigalo smuči

Na tribuni jih je kar premaknilo

V Klingenthalu tudi dekleta

V Areni Vogtland (HS-140) se bodo jutri (11.45) za točke svetovnega pokala potegovale tudi najboljše smučarske skakalke. Med Slovenkami bodo v današnjih kvalifikacijah (17.30) nastopile Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Katra Komar, ki je v ekipi zamenjala Majo Vtič.

Kdor čaka, dočaka. Dočakali so tudi slovenski smučarski skakalci. Zasneženo napravo v Planici, namreč, o kateri so& Co. na glas sanjali že pred slabim mesecem dni, ko so, denimo, Poljaki pri občutno višjih temperaturah z umetnim snegom že prekrili veliko skakalnico v Visli. Naši orli sicer 140-metrske še nimajo na voljo za trening, so pa v sredo, torej dan pred odhodom na četrto postajo svetovnega pokala 2019/20 v Klingenthalu, izvedli prve skoke v tej tekmovalni zimi na planiški srednji napravi.Slovenski reprezentanti so opravili od štiri do sedem poskusov, odvisno od tega, kako so bili razpoloženi in kako so jim služile smuči. Razmerja moči v našem taboru se niso (bistveno) spremenila. »Nosilci ekipe so skakali lepo, to še posebno velja zain Timija Zajca, pa tudi Petra Prevca,« je razkril glavni trener naše izbrane vrstein pristavil, da je šlo dobro od nog tudiin, čeprav so se pri slednjem spet pojavile bolečine v kolenu. Očitno je svoje naredilo dolgo potovanje iz Nižnega Tagila. V strokovnem štabu se bojijo, da ima podobno poškodovan meniskus, kot ga je imel v drugem kolenu, ki so mu ga morali operirati lani. Kljub vsemu se nadejajo, da bo lahko zimo izpeljal brez kirurškega posega.Poleg te peterice sta se proti Klingenthalu odpeljalain, ki je imel v sredo na treningu na 100-metrski skakalnici v Planici še največ preglavic. Lase mu je sivila groba ledena smučina, ki je »zažgala« drsno ploskev njegovih smuči (Fluege.de), zaradi česar je bil celo za 1,5 km/h počasnejši. »Podobne težave, vendar ne tako izrazite, sta imela tudi Timi (Fluege.de) in Domen (Slatnar), zato smo njihove smuči še pred odhodom v Nemčijo dali v popravilo,« je zaupal slovenski selektor, ki z izkupičkom svojih izbrancev minuli konec tedna v Rusiji ni bil najbolj zadovoljen, poudaril je, da zaradi spremenljivih razmer zlasti nedeljska preizkušnja ni bila najbolj regularna.»Zavoljo vetra, ki je iz trenutka v trenutek spreminjal moč in smer pihanja, si moral imeti tudi srečo. Na trenerski tribuni smo, denimo, med tekmo dvakrat prejeli takšen sunek, da nas je kar premaknilo. Še dobro, da takrat v zraku ni bilo nobenega skakalca,« je omenil in dodal, da so imeli glede na vse skupaj še srečo, da so preizkušnjo sploh spravili pod streho. Na žalost tudi za areno Vogtland, kjer bodo danes (15.45) kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo (16.00) – jutri bo tam na sporedu ekipna preizkušnja (16.00) – vremenska napoved ni najboljša.Kljub slabšim dosežkom v Nižnem Tagilu njegovi cilji ostajajo visoki. »Nadejam se, da se bomo na moštveni tekmi borili za stopničke, na posamični pa si želim imeti dva skakalca med deseterico in čim več med dobitniki točk. Skakalnica v Klingenthalu je večja in bi nam morala ustrezati,« je sklenil Bertoncelj.