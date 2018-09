V Eminem taboru jezni na sodnike

Mehičanka se veseli revanše



Svoj pogled na dvoboj in sojenje je imela seveda tudi Irais Hernandez (2 zmagi, 2 s k. o., 2 neodločena izida, 1 poraz). "Ocenjujem, da sem bila boljša in da bi morala zmagati. Zato se že veselim revanše 1. decembra v Nemčiji," je dejala strahovita Mehičanka (Temible) in glede Kozinove pripomnila, da je sicer dobra boksarka, a da ji primanjkuje izkušenj.

ZAGREB – Po dvoboju z izkušeno Mehičankoza srebrni pas združenja WBC in naslov svetovne prvakinje po različici WBF v supersrednji kategoriji (do 76,203 kg) so mlado slovensko profesionalno boksarkoprevevali mešani občutki. Sodnik ji je ob razglasitvi – kot tudi njeni tekmici – dvignil roko, a ringa v zagrebški Areni, v kateri je hrvaški težkokategornik(6 zmag, 5 s k. o.) v glavnem obračunu sobotnega večera v 3. rundi nokavtiral Američana(23 zmag, 16 s k. o., 1 neodločen izid, 3 porazi), ni zapustila kot zmagovalka.Ker je 19-letnica iz Šmartnega ob Savi po štirinajstih zaporednih zmagah, osmih z nokavtom, prvič remizirala, ni vedela, kako naj ovrednoti neodločen izid. Ni mogla razumeti, kako so lahko trije sodniki tako zelo različno ocenili obračun. Za Črnogorcaje bila namreč Kozinova boljša s 96:95, za Nemca, ki – zanimivo – pogosto sodi v Mehiki, je zmagalas 97:93, Langosov rojakpa je točkoval neodločeno (95:95).»Zdi se mi, da sem imela čistejše udarce, medtem ko jih je Irais, ki je neprestano rinila vame, sprožila več, zaradi česar so se sodniki verjetno tudi odločili, kot so se,« je ugibala študentka 1. letnika na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Na vprašanje, ali bi naredila kaj drugače, če bi lahko, je odvrnila, da bi se morda še več gibala in vrtela okrog nasprotnice. »A zdaj je, kar je; za nazaj tako ali tako ne morem ničesar popraviti. Malo sem razočarana, a ne preveč. Ker sem še mlada, imam še veliko pred seboj. Gremo naprej!« je poudarila Kozinova, ki si bo privoščila kakšen dan oddiha, nakar se bo začela pripravljati za naslednji dvoboj 1. decembra v Baden-Badnu, kjer bo – kot vse kaže – še enkrat prekrižala pesti s Hernandezovo.Da so se že dogovorili za povratni obračun, je včeraj potrdil tudi Emin trener, ki je skupaj z menedžerjemvložil pritožbo na točkovanje. »Ne razumem, kako imajo lahko sodniki na takšni ravni tako zelo različen pogled na dogajanje v ringu. Ne vem, ali bomo s pritožbo kaj dosegli, vendar pa je treba opozoriti na takšne stvari,« se je jezil Pavlin in se strinjal, da je bil dvoboj precej izenačen in da so odločale malenkosti. »Čestitam Irais za borbo, a zame je zaradi čistejših udarcev v glavo in telo zmagala Ema,« je poudaril 43-letni Korošec in pribil, da njegova varovanka ni (ničesar) izgubila, čeprav ni osvojila želenih pasov združenj WBC in WBF. »Ema je še zelo mlada boksarka in pred njo je še takšna kariera, o kateri lahko mnogi le sanjajo.«