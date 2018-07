Uspelo jim je: Hrvati po 20 letih spet v polfinalu SP

FOTO: Na delavko se je prevrnil pol tone težak voziček

LJUTOMER – V petek okoli 8. ure je v enem izmed ljutomerskih podjetij med prevozom kovinskih profilov na transportnem vozičku prišlo do delovne nesreče. Med transportom se je voziček prevrnil, profili pa so padli na delavko in jo poškodovali. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih se je na delavko prevrnil voziček z maso okoli 500 kilogramov, ki so ga nato delavci z nje morali