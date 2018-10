Tina Trstenjak gre po svoji poti

27-letna Celjanka je že dlje ena od najboljših judoistk na svetu v kategoriji do 63 kilogramov. FOTO: Reuters

Slovenci na EP v Tel Avivu

Danes: Maruša Štangar (do 48 kg), Anja Štangar (do 52 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Matjaž Trbovc (do 60 kg), Adrian Gomboc in Andraž Jereb (oba do 66 kg); jutri: Andreja Leški, Tina Trstenjak (obe do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Martin Hojak (do 73 kg); sobota: Klara Apotekar (do 78 kg), Ana Velenšek (nad 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

CELJE – Na že 67. evropskem prvenstvu v judu, ki se bo danes začelo in že pojutrišnjem končalo v Tel Avivu, se bo borilo kar 13 Slovencev, med katerimi poznavalci tega japonskega olimpijskega športa največ možnosti pripisujejo. Nič čudnega, ko pa je 27-letna Celjanka že dlje ena od najboljših judoistk na svetu v kategoriji do 63 kilogramov, kar z odmevnimi dosežki potrjuje iz tekme v tekmo. Tako se je z obeh letošnjih turnirjev za svetovni pokal, ki se ju je udeležila, vrnila s kolajno; na januarski veliki nagradi v Tunisu je zmagala, na februarskem tekmovanju za grand slam v Parizu je bila tretja. »S tem, kar sem prikazala na letošnjih tekmah, sem zadovoljna, dosegla sem dobre rezultate, so pa to le majhne postojanke na poti do glavnih ciljev. Eden od njih je zagotovo tudi evropsko prvenstvo v Tel Avivu. Treba je biti zraven,« je poudarila Trstenjakova, ki se bo na blazine telavivskega Konvencijskega centra podala jutri. »V moji kategoriji jih je deset sposobnih osvojiti kolajno, večina od njih lahko seže tudi po zlati lovoriki. Judo je pač takšen šport, v katerem se lahko stvari hitro, celo v eni samcati sekundi, obrnejo.Pogosto že trenutek nepazljivosti odloči zmagovalca in nemalokrat slabši na papirju premaga boljšega,« je razložila judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku, ki je na lestvici svetovne zveze (IJF) ta čas druga za svojo dolgoletno francosko tekmico. Med elitno deseterico je v polsrednji kategoriji še ena Slovenka, namrečki se je po nedavnih zmagah za svetovni pokalv Düsseldorfu in Agadirju povzpela že na osmo mesto. »Konkurenca znotraj reprezentance je vedno dobrodošla; večja ko je, bolj vsi skupaj napredujemo. Vidi se, da je Andreja v zadnjem obdobju naredila korak naprej, zato pričakujem, da se bo tudi v Izraelu dobro borila. Kaj več težko rečem, pripravljava se v različnih klubih in pod vodstvom različnih trenerjev,« je dejala varovanka celjskega strokovnjakain večkrat ponovila, da se z nobeno tekmico, ne domačo niti tujo, ne obremenjuje. Kot je še pribila, gre po svoji poti, ki je izjemno uspešna. V zadnjih letih je namreč na tatamiju osvojila vse, kar se je osvojiti dalo; je olimpijska (Rio de Janeiro 2016) in svetovna prvakinja (Astana 2015), z evropskih prvenstev pa ima že dve zlati lovoriki (Kazan 2016 in Varšava 2017), poleg tega pa še dve srebrni kolajni (Montpellier 2014 in Baku 2015) in bronasto (Budimpešta 2013). »Svojo zdajšnjo pripravljenost težko primerjam s tisto izpred leta dni. Pravila se spreminjajo, tekmice prav tako; nekatere so odšle v (športni) pokoj in zamenjale so jih mlajše, željne dokazovanja. Vem, da lahko premagam sleherno, ob mojem slabem dnevu pa lahko vsaka preseneti tudi mene,« je še v svojem slogu sklenila Trstenjakova.