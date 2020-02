Timi Zajc na stopničkah

Poljski smučarski skakalec Piotr Žyla (418,5 točke) je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v poletih to zimo v Bad Mitterndorfu na kulmski letalnici. Timi Zajc, četrti po prvi seriji, je za zmagovalcem zaostal le za 0,3 točke. Tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraft (414,6). V finalu so nastopili še štirje slovenski skakalci. Anže Lanišek (379,7) je končal na 17. mestu, Jurij Tepeš (368,4) na 20., Žiga Jelar (361,2) na 23., Domen Prevc (357,1) pa na 25.



Presenetljivo ga je danes polomil rekorder letalnice na Kulmu in svetovni prvak v poletih na tej napravi Peter Prevc, ki je končal na 33. mestu. Tudi Anže Semenič se danes ni izkazal, zasedel je 45. mesto.



Organizatorji so včeraj odpovedali oba treninga in kvalifikacije. Danes so skakalci (nastopilo jih je vseh 53) opravili le eno serijo za trening. Poleg tekem na Kulmu (jutri bo še ena preizkušnja z začetkom ob 11. uri) je to sezono v svetovnem pokalu na koledarju le še ena letalnica (Vikersund), kar pomeni, da bo za mali kristalni globus treba dobro leteti že ta vikend.



Za konec sezone se bodo skakalci na letalnici tradicionalno zbrali še v Planici, ko jih od 20. do 23. marca čaka še vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.