Težka pot na OI: znani nasprotniki evropskih podprvakov

LJUBLJANA – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na kvalifikacijskem turnirju za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu pomerila z Nemčijo, Češko in Belgijo. Kvalifikacijski turnir bo na sporedu med 5. in 10. januarjem prihodnje leto v Berlinu. V drugi skupini bodo igrale Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska.



Najboljši izbrani vrsti iz obeh skupin se bosta prebili v polfinale, olimpijski nastop v deželi vzhajajočega sonca pa si bo priborila le zmagovalna izbrana vrsta z berlinskega turnirja.



Evropska odbojkarska zveza (Cev) je skupine in udeležence zadnjega sita za nastop na olimpijskih igrah določila na podlagi dosežkov z nedavno končanega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgiji, Franciji in na Nizozemskem.



Nastop na olimpijskem turnirju so si že zagotovile Brazilija, ZDA, Italija, Poljska, Rusija, Argentina in Japonska.