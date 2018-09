Tekmice kar bežale pred Tino z borišča

BAKU – Najboljša slovenska judoistka Tina Trstenjak si je včeraj izbojevala še četrto zaporedno kolajno na svetovnih prvenstvih, potem ko se je po štirih zmagah in enem porazu v Bakuju izkazala s tretjim mestom v kategoriji do 63 kilogramov. Po slovesni razglasitvi si je globoko oddahnila, da je bilo dolgega in napornega dneva vendarle konec ter da se je v hotel odpeljala z novim odličjem.



»Zelo sem vesela, da imam novo kolajno, na koncu koncev je SP drugo največje tekmovanje po OI, nisem pa povsem zadovoljna s prikazanim. Verjetno si vsak, ki pride na prvenstvo, želi zmagati,« je kljub novemu velikemu uspehu ostala samokritična naša (olimpijska) šampionka, ki se je v dopoldanskem delu iz nastopa v nastop borila bolje. Potem ko ji je v prvem dvoboju proti Britanki Amy Livesey šele 19 sekund pred koncem uspel met za zmago (7:0), je v drugem že od vsega začetka narekovala oster ritem, ki mu Španka Isabel Puche ni mogla slediti, zaradi česar ji je sodnik delil kazni. Ko je poldrugo minuto pred iztekom časa pobegnila z borišča pred našo šampionko, pa je upravičeno prejela še rdeči karton (10:0).



V četrtfinalu se je Trstenjakovi po robu postavila stara avstrijska znanka Kathrin Unterwurzacher, ki je bila v petih dosedanjih medsebojnih obračunih že dvakrat uspešnejša. Tokrat 26-letna judoistka iz Innsbrucka ni imela pravih možnosti za uspeh, njenih upov na presenečenje pa je bilo konec po dobrih treh minutah, ko jo je izbranka trenerja Marjana Fabjana močno prijela v parterju in jo nebogljeno na hrbtu zadržala za dvajset sekund. Po polfinalu ji ni bilo lahko S tem se je naša borka uvrstila v polfinale, v katerem pa jo je z japonsko zvezdnico Miku Taširo, proti kateri v petih dvobojih še ni okusila slasti zmage, čakala na videz nerešljiva uganka. In res; tudi tokrat 28-letna Celjanka ni imela pravega protiorožja za štiri leta mlajšo Azijko. S trenerskega stolčka ji ga ni mogel posredovati niti Fabjan, proti kateremu je čedalje pogosteje pogledovala še zlasti po zaostanku (0:7), v katerem se je znašla po padcu za vazari minuto in 45 sekund pred koncem.



Čeprav je najboljša slovenska judoistka v nadaljevanju napela vse svoje sile, do zaključnega gonga ni mogla več izničiti razlike.

Nova priložnost za osvojitev kolajne se je 28-letni Celjanki ponudila v malem finalu, v katerem se je spoprijela s Kubanko Maylin Del Toro Carvajal, ki je dopoldne izločila našo drugo judoistko v tej kategoriji Andrejo Leški. Proti najboljši Slovenki pa ni imela prave rešitve. Potem ko je sodnik pet let mlajši tekmici dobro poldrugo minuto pred koncem prisodil še drugi rumeni karton, se je vseameriška prvakinja nekoliko odprla, kar je Trstenjakova izkoristila in odpor nasprotnice dokončno strla s končnim prijemom (10:0).



»Po polfinalnem porazu mi ni bilo lahko, zaradi njega sem bila razočarana, vendar pa se je tekmovanje odvijalo tako hitro, da nisem smela razmišljati o njem. Morala sem ga čim hitreje pozabiti in se osredotočiti na dvoboj za tretje mesto. Počutila sem se močno, vedela sem, da je to tudi Kubanka, navsezadnje me je že premagala februarja letos v Düsseldorfu. S Fabjanom sva skovala takšno taktiko, s katero bi uničila njen slog borbe. Hvala bogu, da se je na koncu izšlo po načrtih,« je odleglo Trstenjakovi, oddahnil pa si je tudi Fabjan, ki je že zjutraj vedel, da bo Tina segla visoko, čeprav po njegovi oceni še ni bila prava. Kubanka usodna za Leškijevo V polsrednji kategoriji je bila kot nosilka uvodoma prosta tudi Leškijeva, ki je v drugem krogu izločila Brazilko Ketleyn Quadros (7:0), v tretjem pa po hudem boju v podaljšku – kot že omenjeno – izgubila s Kubanko Maylin Del Toro Carvajal (0:7). Zanimivo, da se ni smela boriti v svojem kimonu znamke Essimo, ki so ga prireditelji tik pred zdajci prepovedali. Čeprav novi ni bil takšen, kot ga je vajena, saj je bil mehkejši in ni bil narejen po njeni meri, se za poraz ni izgovarjala nanj.

»Čeprav se z Maylin še nisem borila, sem vedela, da me ne čaka lahka borba.



To sem sklepala iz njenih dvobojev, ki sem si jih ogledala na medmrežju. Zato sem bila pripravljena na to, da bodo odločale malenkosti, kar se je tudi uresničilo, saj je o zmagi odločala zlata točka, ki jo je na mojo žalost osvojila tekmica,« ni bila zadovoljna Leškijeva, ki si je v Bakuju želela več od končnega 9. mesta. Višje sta merila tudi njena klubska kolega Katja Kajzer (do 57 kg) in Martin Hojak (do 73 kg), ki sta se v soboto od prvenstva poslovila v drugem krogu. Dosti več ne gre pričakovati niti od Davida Kukovice (do 90 kg), danes našega edinega predstavnika v Bakuju.