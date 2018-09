Svet se ponovno klanja Messiju

Zmagovita vrnitev Handanovićevega Interja

REUTERS Atletico Madrid v španskem prvenstvu ne blesti, Jose Gimenez pa je poskrbel, da so sezono lige prvakov začeli zmagovito. FOTO: Reuters

Izenačeneje z Raulom

Rekorder Messi

REUTERS Zaradi zadetka Roberta Firmina se Neymar in soigralci v Pariz vračajo sklonjenih glav. FOTO: Reuters

LJUBLJANA – S tekmama skupine B med Barcelono in PSV ter milanskim Interjem in Tottenhamom se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Katalonci so na krilih treh golovpričakovano premagali goste iz Eindhovna s 4 : 0, Inter pa Tottenham z 2 : 1.Posebej slavnostno je bilo v Milanu, kjer je Inter po 2380 dneh spet zaigral v tem tekmovanju. Pri 34 letih je v njem debitiral tudi slovenski vratar. Prvi polčas ob večji Tottenhamovi posesti žoge in več strelih Interja ni prinesel zadetkov.Zato pa je gol padel že v uvodu drugega polčasa.je dvakrat streljal, prvič z 20 metrov, Handanović je žogo odbil, drugič pa z roba kazenskega prostora, ko je žoga zadela, spremenila smer in končala v mreži. Ko se je zdelo, da Inter nima idej, kako do izenačenja, pa je v 85. minuti to le uspelo, ko je zadel z volejem z 18 metrov. Še več, v drugi minuti sodniškega dodatka so Italijani zadeli za 2 : 1 prekZmagovito je sezono v najelitnejšem nogometnem klubskem tekmovanju začel tudi Atletico našega, ki je igral proti Monacu. Škofjeločan je moral sicer žogo iz svoje mreže pobrati že v 18. minuti, ko je bil natančen, a sta natoinposkrbala za popoln preobrat v Monaku (1 : 2).Prvi gol v novi sezoni pa je dosegel stari znanec tega tekmovanja in za mnoge najboljši nogometaš sveta, Argentinec Messi. Barcelono je popeljal v vodstvo v 31. minuti, ko je izvedel prosti strel z 20 metrov in zadel v zgornji kot vrat Nizozemcev. Messi se je s tem zadetkom izenačil z nekdanjim španskim napadalcem, ki je zadel v 14 zaporednih sezonah lige prvakov.Sicer pa so imeli ob izraziti Barcelonini posesti žoge oboji še nekaj priložnosti v prvem delu, a je tekmeca ob polčasu ločil le zadetek. Barcelona je bila nevarnejša tudi v nadaljevanju,je zadel prečko v 67. minuti. V 74. minuti je tudi zasluženo podvojila prednost z zadetkoms strelom s približno 18 metrov, v 77. pa je iz bližine svoj drugi zadetek na tekmi dosegel Messi za 3 : 0. To je bilo več kot dovolj za zmago, pa čeprav so gostitelji zadnjih 15 minut igrali brez izključenegaPiko na i visoki zmagi je postavil Messi v 88. minuti, ko je zadel malce z desne strani kazenskega prostora. To je bil njegov osmi hat-trick v ligi prvakov, s čimer je rekorder tekmovanja.Poslastica večera v Liverpoolu med domačimi redsi in PSG se je končala z domačo zmago (3 : 2). Varovanceje v vodstvo popeljalpo pol ure igre, šest minut kasneje je z bele točke povišal. Nekaj upanja je še pred polčasom PSG vlil. V nadaljevanju je mrežo Parižanov zatresel, a je bil zadetek zaradi Sturridgeevega prekrška nad vratarjem gostomrazveljavljen.Končni izid je v 83. minuti postavil. Domače navijače je na noge v sodnikovem podaljšku dvignil. Po preigravanju in silovitem strelu je bil Brazilec natančen v drugi minuti sodnikovega podaljška in poskrbel, da so poraženci finala zadnje sezone novo začeli s tremi točkami.