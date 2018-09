Sodniki preostro kaznovali Petro

BAKU – Verjetno jih med spremljevalci juda ni bilo veliko, ki bi si upali napovedati, da bo od obeh Slovencev danes na svetovnem prvenstvu v Bakuju višje posegla Petra Nareks (do 52 kg). A zgodilo se je prav to; skoraj 36-letna Žalčanka, ki je šele pred dobrim mesecem izvedela, da bo tudi sama nastopila na letošnjem tekmovalnem vrhuncu v tem japonskem borilnem športu, je po zmagah nad Severnokorejko Song Sim Rim (7:0), Mozambičanko Jaciro Ferreira (10:0) in porazu z Brazilko Eriko Miranda (0:10) zasedla 9. mesto, naš tokratni vroči adut Adrian Gomboc (do 66 kg), ki je v Azerbajdžan pripotoval kot evropski prvak iz Tel Aviva po zmagi nad Gavinom Mogopo iz Bocvane (10:0) in porazu v podaljšku z Izraelcem Talom Flickerjem (0:7), pa je ostal celo brez uvrstitve. Kljub temu sta bila oba približno enako razočarana. Z rano in buško »Že res, da sem izenačila svojo najvišjo uvrstitev na SP, toda potihem sem upala, da se bom povzpela še višje. Ko si enkrat blizu dobri uvrstitvi, si pač vedno želiš še več. Ni mi manjkalo veliko. Morda sem imela preveliko željo, pa sem začela delati napake, ki jih ne bi smela,« je zmajevala z glavo Nareksova in se šele po naši opazki, ali ni proti Mirandi, ki se lahko pohvali že s štirimi kolajnami na SP, nenavadno hitro prejela treh kazni, dotaknila sojenja. »Menim, da bi mi lahko pustili še kakšno priložnost, da bi naredila še boljši rezultat. Če bi bilo obratno, verjetno ne bi tako hitro dobivala kazni. Sodniki sicer pravijo, da niso na nikogaršnji strani, a to ni res; višjepostavljeni judoisti zagotovo uživajo določene prednosti,« je presodila izkušena judoistka kluba Z'dežele Sankaku, ki je z roba tatamija to pot ni vodil trener Marjan Fabjan, temveč Mirko Šindič. »Že nekaj časa sodeluje z nami, vendar v našem klubu bolj skrbi za fante. Ker Fabjan ni mogel priti pravočasno, smo se dogovorili, da bo Mirko vodil tudi mene. Odrezal se je dobro, sem pa imela napotke tudi od Marjana, s katerim sva se slišala po telefonu. Poleg tega pa sem že dovolj stara, da vem, kaj moram narediti,« je pribila Nareksova in v smehu dodala, da jo bosta na tekmovanje v Bakuju nekaj dni spominjala tudi manjša rana in buška ob levem očesu, ki ji ju je zadala trinajst let mlajša Severnokorejka. Malce zaspal Gomboc je že vnaprej vedel, da bo šlo pri njegovem dvoboju s Flickerjem, od katerega je bil konec aprila boljši na EP, za biti ali ne biti. »Jasno mi je bilo, da bo ta borba odločala o tem, ali bom pri vrhu ali obstal že v dopoldanskem delu, kar se je na koncu tudi zgodilo. Škoda, menim, da sem bil boljši, da sem nadziral potek dvoboja in imel nevarnejše napade,« ni skrival razočaranja 23-letni Prekmurec, ki si je usodno napako privoščil v podaljšku. »Malce sem zaspal, preveč zabetoniral desno nogo, kar je Tal, ki je kakovosten borec, znal izkoristiti. Zdi se mi, da je prav čakal na ta trenutek in me – če se ne motim – premagal z enakim metom kot julija v Zagrebu.« Gomboc bo pred ponedeljkovim odhodom domov danes v Bakuju spodbujal klubska sotekmovalca Kajo Kajzer (do 57 kg) in Martina Hojaka (do 73 kg), jutri pa bo imela Slovenija dve železi v ognju – v kategoriji do 63 kg jo bosta zastopala Tina Trstenjak in Andreja Leški.