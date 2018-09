Sodnika žalil, s pestjo udaril v zatilje, na koncu še pljunil

MURSKA SOBOTA – Lokalni nogometni derbiji se vedno odigrajo z nekoliko več naboja in ostrosti, to se je znova potrdilo na Tišini pri Murski Soboti. Sosednja nogometna kluba Tišina in Roma iz Vanče vasi, mimogrede obe ekipi sta nekoč nastopali v tretji slovenski nogometni ligi in Roma je bila celo gostiteljica na igrišču Tišine, sta namreč igrala tekmo tretjega kroga druge medobčinske nogometne lige Murska Sobota, gostje iz Vanče vasi pa so poskrbeli za incident in prekinitev dvoboja. Tekme Tišine in Rome tudi sicer imajo pestro zgodovino, že večkrat se je na njunih dvobojih zgodil hujši incident. Tokrat je bila tekma v že 58. minuti predčasno končana zaradi telesnega napada nogometaša Rome Davorja Horvata na glavnega sodnika Simona Grleca iz Mačkovcev. Dvoboj je vodstvo tekmovanja že registriralo z izidom 3:0 v prid Tišini, izid v času prekinitve, tekmo je spremljalo 110 gledalcev, je bil 4:2 (4:0). Tudi disciplinski sodnik bo imel veliko dela. Vodstvo tekmovanja je že spisalo dosedanje ugotovitve, te pa so, da je Horvat po izključitvi grobo žalil glavnega sodnika ter ga s pestjo močno udaril v zatilje vratu in glave. Ko se je obrnil, ga je še pljunil v obraz. Zoper igralca je izrečen suspenz do zaključka postopka.

Spodbujal k pretepu Ko je glavni sodnik Simon Grlec predčasno končal tekmo, pa je do njega pristopil igralec Rome Emil Kovač, ga žalil in grozil ter soigralce spodbujal k pretepu. Zato je suspendiran tudi on. Prijavljen je bil še predstavnik kluba Zlatko Hahn, gre za predsednika ŠD Roma. Ta se je med tekmo in po njej skrajno vulgarno, žaljivo in nešportno vedel do uradnih oseb. Ker se težave z Romo ponavljajo in so delilci pravice pogosto napadeni, so se sodniki Medobčinskega društva nogometnih sodnikov Murska Sobota odločili, da ne bodo več sodili tekem ŠD Roma, kar pomeni, da naj bi klub moral sam plačevati sodnike iz kakšne druge organizacije, bodisi iz Lendave, Ptuja ali Maribora. Na srečo je v ligaškem krogu ta konec tedna Roma prosta in po mnenju predsednika MNZ Murska Sobota Danila Kacijana, ta je tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in vodja tekmovanj na območju MNZ Murska Sobota, naj bi se stanje v tem času malce umirilo. »Incident je nedopusten in udeleženi morajo biti strogo kaznovani. Žal pa je pravilnik NZS malce pomanjkljiv, kajti najvišja možna kazen za takšen prekršek je pet let prepovedi igranja. Ko se je pred časom zgodil incident na tekmi Dobrovce – Pohorje, sem NZS predlagal dopolnitev disciplinskega pravilnika. Kajti zamislite si, da bi bil storilec tako hudega prekrška star 17 ali 18 let, in če bi ga kaznovali za pet let, bi se po odsluženi kazni vrnil kot 22- ali 23-letnik, kar pomeni, da bi se morebiti spet lahko izživljal. Po mojem bi v izjemnih primerih morali ukrepati tako, da storilec takšnega napada nikoli več ne bi smel stopiti na nogometno igrišče,« je odločen Danilo Kacijan, predsednik MNZ Murska Sobota.